Ľudia bez domova v Dolnom Kubíne pomáhajú skrášliť nocľaháreň aj mesto

Dolný Kubín 27. mája (TASR) – Voľný čas v nocľahárni Stop - Šanca v Dolnom Kubíne si ľudia bez domova začali počas pandémie nového koronavírusu krátiť drobnými úpravami okolia. Podľa Kataríny Trubanovej z oddelenia pre rodinu a krízovú intervenciu dolnokubínskeho mestského úradu myšlienka vzišla priamo od klientov zariadenia. Mesto s nimi preto uzatvorilo zmluvu o dobrovoľníckej činnosti.



Na začiatku sa klienti nocľahárne pustili do úpravy starého schodiska, ktoré zašmirgľovali a namaľovali. Neskôr vyčistili časť okolia Nábrežia Oravy a natreli vstupné brány zariadenia. "Cieľom našich kolegov na sociálnom odbore je nielen zabezpečiť ľuďom v núdzi materiálnu pomoc, ale príležitostnou prácou dať práve ľuďom bez prístrešia aspoň nejakú šancu vrátiť sa do normálneho života," uviedol primátor mesta Ján Prílepok.



Od 1. mája ľudia bez prístrešia pomáhajú samospráve v rámci dobrovoľníckej činnosti skrášľovať a opravovať majetok mesta. "Keďže čas, ktorý aktuálne trávia v zariadení, chceli využiť pre dobro mesta a pre spoločnosť, mesto sa rozhodlo uzatvoriť s nimi do augusta 2020 zmluvu o dobrovoľníckej činnosti. Momentálne pracujú na letnom a zimnom štadióne," ozrejmila Trubanová.