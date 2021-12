Ľudia bez domova v N.Zámkoch počas Vianoc nezostanú bez kapustnice

Nové Zámky 10. decembra (TASR) – Počas blížiacich sa vianočných sviatkov nezostanú ľudia bez domova v Nových Zámkoch bez tradičnej vianočnej kapustnice či zemiakového šalátu. Aktuálna pandemická situácia sa však prejaví, jedlo sa bude vydávať postupne. „Klientom osobne doručíme pozvánky s určením časového intervalu, aby sa vo výdajni nezhromažďoval väčší počet ľudí,“ informovala vedúca odboru sociálnych vecí a školstva na Mestskom úrade v Nových Zámkoch Denisa Felixová.



Po skončení prevádzky krízového kontaktného centra pre ľudí bez domova v areáli Šport hotela na Sihoti sa dočasne krízové aktivity presťahovali do priestorov bývalej predajne zeleniny na Ulici M. R. Štefánika. Komunitné centrum Kompas poskytuje pandemické intervencie a výdaj polievky v spolupráci s mestom Nové Zámky každý pracovný deň. Dňa 23. decembra zabezpečia pracovníci centra výdaj vianočnej kapustnice v čase od 15.00 do 18.00 h. O deň neskôr, 24. decembra, budú vydávať rezeň so zemiakovým šalátom v čase od 11.00 do 14.00 h. Obed zabezpečuje mesto.



Po minulé roky Novozámčania prinášali ochutnávky svojich napečených dobrôt. „Veríme, že sa aj tento rok zastavia. Stačí, aby v piatok 24. decembra prišli do bývalej predajne zeleniny na M. R. Štefánika a zatelefonovali na číslo 0908 484 990. Dobrovoľníci prídu sladkosti vyzdvihnúť,“ upozornila Felixová.