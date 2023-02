Ľudia bez domova v Seredi nemajú záujem o nocľaháreň, zatvorili ju

Sereď/Trnava/Piešťany 3. februára (TASR) - Pre pretrvávajúci nezáujem zatvorilo aktuálne mesto Sereď nocľaháreň pre ľudí bez prístrešku. Jej kapacitu osem lôžok využívalo počas zimy málo klientov, informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Slahučková.



Pre tohtoročné zimné obdobie počítala radnica s prevádzkou zariadenia, umiestneného v priestoroch Domu kultúry, až do polovice marca a je stále podľa Slahučkovej pripravená kedykoľvek ju do toho dátumu opätovne otvoriť.



"Počas prevádzkových hodín majú klienti k dispozícii základné potraviny, kávu alebo čaj a môžu vykonať osobnú hygienu či oprať ošatenie," uviedla. Vlani využilo služby nocľahárne priemerne šesť klientov, celkovo sa za obdobie prevádzky nocľahárne vystriedalo 10 klientov.



Opačná situácia je v blízkej Trnave i v neďalekých Piešťanoch. Kúpeľné mesto hlási podľa Martina Ričányiho z tlačového odboru mestského úradu v zariadení Domum využitie na takmer sto percent. Vlani zariadenie priebežne využívalo 80 a v roku predtým 78 občanov, ktorí nemajú vlastné bývanie. Niektorí z nich spali v nocľahárni pravidelne, iní sporadicky. Denný počet sa pohyboval do 20 ľudí a podobne sa vyvíja aj tento rok. V roku 2022 majú v evidencii spolu 3583 lôžkodní.



V Trnave podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej je nocľaháreň pre ľudí bez domova využívaná takisto naplno. "Stredisko sociálnej starostlivosti eviduje 110 mužov a 42 žien bez domova, ktorí počas roka priebežne využívajú nocľaháreň s kapacitou 30 lôžok. Nocľaháreň funguje počas vianočných sviatkov a Silvestra v 24-hodinovom režime a je plne využívaná," uviedla. V prípade krízového režimu počas výrazného poklesu vonkajších teplôt disponujú v nocľahárni aj prenosnými rozkladacími lôžkami, ktorými dokážu dočasne navýšiť jej kapacitu na dvojnásobok.