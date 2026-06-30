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Ľudia bez domova vo Zvolene majú k dispozícii stredisko hygieny
Vo vyhradenom priestore sa môže ohrozená skupina osprchovať, osviežiť, skryť pred slnkom a načapovať si vodu do fliaš.
Autor TASR
Zvolen 30. júna (TASR) - Ľudia bez domova a sociálne slabšia skupina obyvateľov vo Zvolene majú počas aktuálnych horúčav k dispozícii stredisko osobnej hygieny. Službu môžu využiť v komunitnom centre Romano Jilo, ktorého zriaďovateľom je mesto. TASR o tom v utorok informovala zvolenská hovorkyňa Michaela Pšenáková.
Spresnila, že vo vyhradenom priestore sa môže ohrozená skupina osprchovať, osviežiť, skryť pred slnkom a načapovať si vodu do fliaš. „Tieto služby ponúkame prostredníctvom komunitného centra počas celého roka, teraz je však mimoriadne potrebné pripomínať ich,“ objasnila.
Na podporu ohrozených rizikových skupín obyvateľstva počas vysokých vonkajších teplôt upozornila aj Charita svätej Alžbety vo Zvolene. Zuzana Vrťová za ňu poznamenala, že zapečatené fľaše balenej minerálnej vody môžu darcovia v týchto dňoch priniesť do sídla charity na Jesenského ulici. Vodu následne odovzdajú núdznym, ktorí ich navštevujú v pracovné dni, prípadne budú fľaše súčasťou víkendových potravinových balíkov pre osoby bez domova. Uviedla tiež, aby si občania všímali krehké osoby na ulici a ak je to potrebné, ponúkli ich fľašou vody.
Hovorkyňa Zvolena doplnila, že samospráva prijala v súvislosti s extrémne horúcim počasím viacero opatrení. „Snažíme sa robiť osvetu. Na profile mesta na sociálnej sieti sme zverejnili výstrahu o vysokých teplotách,“ reagovala. K tomu podľa nej pridali výzvu pre všetkých ľudí. Podotýkajú, že ak nemusia, nech nechodia von a vyhýbajú sa priamemu slnku. Zároveň verejnosti odporučili aj manuál z Úradu verejného zdravotníctva, ktorý poskytuje návod, ako horúčavy zvládnuť.
Dodala, že opatrenia na zvládanie aktuálneho počasia zaviedli aj na Námestí SNP vo Zvolene. Verejnosť môže napríklad na schladenie využiť rozprašovaciu bránu na vodnú paru. „Kropíme námestie a priľahlé ulice vodou, zdôrazňujeme existenciu a využitie pitných fontán. Po celej dĺžke námestia sú tri,“ konštatovala.
Spresnila, že vo vyhradenom priestore sa môže ohrozená skupina osprchovať, osviežiť, skryť pred slnkom a načapovať si vodu do fliaš. „Tieto služby ponúkame prostredníctvom komunitného centra počas celého roka, teraz je však mimoriadne potrebné pripomínať ich,“ objasnila.
Na podporu ohrozených rizikových skupín obyvateľstva počas vysokých vonkajších teplôt upozornila aj Charita svätej Alžbety vo Zvolene. Zuzana Vrťová za ňu poznamenala, že zapečatené fľaše balenej minerálnej vody môžu darcovia v týchto dňoch priniesť do sídla charity na Jesenského ulici. Vodu následne odovzdajú núdznym, ktorí ich navštevujú v pracovné dni, prípadne budú fľaše súčasťou víkendových potravinových balíkov pre osoby bez domova. Uviedla tiež, aby si občania všímali krehké osoby na ulici a ak je to potrebné, ponúkli ich fľašou vody.
Hovorkyňa Zvolena doplnila, že samospráva prijala v súvislosti s extrémne horúcim počasím viacero opatrení. „Snažíme sa robiť osvetu. Na profile mesta na sociálnej sieti sme zverejnili výstrahu o vysokých teplotách,“ reagovala. K tomu podľa nej pridali výzvu pre všetkých ľudí. Podotýkajú, že ak nemusia, nech nechodia von a vyhýbajú sa priamemu slnku. Zároveň verejnosti odporučili aj manuál z Úradu verejného zdravotníctva, ktorý poskytuje návod, ako horúčavy zvládnuť.
Dodala, že opatrenia na zvládanie aktuálneho počasia zaviedli aj na Námestí SNP vo Zvolene. Verejnosť môže napríklad na schladenie využiť rozprašovaciu bránu na vodnú paru. „Kropíme námestie a priľahlé ulice vodou, zdôrazňujeme existenciu a využitie pitných fontán. Po celej dĺžke námestia sú tri,“ konštatovala.