Ľudia môžu hlasovať vo fotografickej súťaži Záhorie – rozmanitá zem

Smrdáky 11. októbra (TASR) – Počnúc 11. októbrom môže verejnosť hlasovať vo štvrtom ročníku fotografickej súťaže Záhorie – rozmanitá zem. Vyhlásila ju Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie a zapojiť sa do nej podľa výkonného riaditeľa OOCR Martina Lidaja mohli amatéri aj profesionáli.



„Úlohou fotografov bolo zachytiť krásy a zaujímavosti regiónu Záhorie. Cieľom bolo ukázať aj menej známe, ale malebné zákutia nášho regiónu, ktoré inšpirujú k návšteve. Tento rok sa do súťaže prihlásilo viac ako 60 autorov, ktorí zaslali vyše 100 fotografií,“ uviedol Lidaj. Zverejnené sú na stránke organizácie na sociálnej sieti, hlasovať je možné do 17. novembra. Cena verejnosti bude udelená popri hlavných cenách odbornej poroty. „Hlavným porotcom v tomto roku je fotograf Adam Húšek, ďalšími členmi poroty sú Tomáš Bilka a Dominika Ondrovičová. Súťaž vyvrcholí vernisážou, ktorá sa bude konať na jar 2022 v kúpeľoch Smrdáky,“ doplnil Lidaj.



„Som presvedčený, že návštevníkov pozretie atraktívnych fotografií motivuje k návšteve miest, ktoré na Záhorí ešte nepoznajú. A je úplne jedno, či ide o región Holíča, Senice, Skalice či Malaciek," uviedol predseda predstavenstva OOCR Zdenko Čambal.