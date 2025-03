Ľudia môžu hlasovať za verejnoprospešné projekty v Prešovskom kraji

Prešov 22. marca (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) spúšťa od soboty hlasovanie za projekty v rámci participatívneho rozpočtu. Verejnosť svojím hlasom rozhodne, kto získa finančnú podporu kraja. PSK rozdelí celkovo 440.000 eur. Krajská samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



O priazeň sa tento rok uchádza 64 projektov. Medzi všeobecne prospešnými a verejnoprospešnými projektami sú napríklad projekty opravy a rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, dobudovania oddychových areálov, vybudovania komunitnej jazdiarne, obnovy hrobu Jonáša Záborského či automatického zavlažovacieho systému futbalového štadióna.



Najviac projektov, ktoré budú bojovať o hlasy verejnosti, sú z okresu Prešov, a to 13. Celkovo sedem projektov je z okresu Bardejov, po šesť z okresov Kežmarok a Medzilaborce. Päť projektov je z okresu Sabinov a zhodne po štyri majú okresy Poprad, Svidník a Vranov nad Topľou. Po tri projekty majú žiadatelia z okresov Humenné, Levoča, Snina, Stará Ľubovňa a Stropkov.



Verejnosť môže hlasovať do 5. apríla. Urobiť tak môže prostredníctvom SMS. Hlasujúci budú zároveň zaradení do žrebovania o ceny.



PSK rozdelí 440.000 eur, pričom víťazné projekty podporí sumou 10.000 eur. V každom okrese podporí jeden projekt s najväčším počtom SMS hlasov. Zvyšné financie prerozdelí medzi ďalšie projekty podľa získaných SMS hlasov v rámci všetkých okresov kraja až do vyčerpania alokácie.



Zoznam projektov, ako aj postup pri hlasovaní, je zverejnený na webovej stránke PSK.