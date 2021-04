Ľudia môžu jazdiť po Poprade na zdieľaných elektrických kolobežkách

Poprad 27. apríla (TASR) – Popradčania aj návštevníci mesta môžu jazdiť na zdieľaných elektrických kolobežkách. V nasledujúcich týždňoch ich v Poprade pribudne približne 200. Radnica k tomuto kroku pristúpila z dôvodu zníženia produkcie škodlivých emisií a podpory obyvateľov vo využívaní alternatívnych možností prepravy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová.



Ako priblížila, Popradčania nájdu e-kolobežky na frekventovaných miestach po celom meste. O ich zber a distribúciu sa stará špecializovaný tím, ktorý ich v neskorých večerných hodinách zozbiera a prináša ich späť skoro ráno. Počas noci sú kolobežky zapojené v nabíjačkách.



„Nášmu mestu sa darí podporovať ekodopravu, a preto som veľmi rád, že sme dnes do prevádzky spustili stále populárnejšie elektrické kolobežky. Tento ekologický spôsob dopravy môže priniesť pre Popradčanov a návštevníkov mesta niekoľko pozitív. Kolobežky nezhusťujú dopravu, neznečisťujú vzduch a sú symbolom moderných miest,“ uviedol primátor Anton Danko.



Kolobežky sa dajú požičať cez aplikáciu Bolt. Požadovaný vek na ich používanie je minimálne 18 rokov. Maximálna rýchlosť kolobežky je 25 kilometrov za hodinu a na jeden nabíjací cyklus dokáže prekonať vzdialenosť až 40 kilometrov. Skutočný počet najazdených kilometrov však závisí od štýlu používania. Hlaváčová zdôraznila, že pre bezpečnosť je potrebné na kolobežkách nejazdiť najvyššou rýchlosťou a vždy, keď je to možné, sa na jazdu odporúčajú cyklocesty.



„Po jazde ich možno v rámci mesta zaparkovať takmer kdekoľvek, v samotnom centre však treba dbať na to, aby boli odstavené vo vyčlenených zónach uvedených aj v aplikácii a nezavadzali v prechode chodcov, detských kočíkov či invalidných vozíkov,“ podotkla hovorkyňa. Ak je v okolí cyklostojan, kolobežku je potrebné umiestniť k nemu. V prípade, že sa v okolí nenachádza, kolobežku je možné zaparkovať na chodníku tak, aby nikomu neprekážala. Hlaváčová upozornila, že aplikácia v telefóne vyzve používateľa, aby zaparkovanú kolobežku odfotografoval. V prípade, ak je zle zaparkovaná, príde mu upozornenie. Opakované zlé parkovanie bude viesť k zablokovaniu užívateľského účtu.