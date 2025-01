Ľudia môžu nominovať jednotlivcov na ocenenie Športovec Senice 2024

Senica 30. januára (TASR) - Verejnosť môže do 5. februára nominovať osobnosti za mimoriadny prínos k športu v Senici na ocenenie Športovec Senice 2024. Malo by ísť o nominácie napríklad za fair-play ako športový vzor a príklad čestného správania alebo športovca - Seničana reprezentujúceho mesto na Slovensku a v zahraničí. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Podujatie má široké spektrum kategórií. Nominácie do týchto kategórií zasielajú jednotlivé športové kluby, ktoré boli vyzvané písomne mestom Senica a mestskou komisiou športu. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční 3. marca v tanečnej sále domu kultúry o 16.00 h.