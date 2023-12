Ľudia na východe vítali v minulosti nový rok podľa dvoch kalendárov

Svidník 31. decembra (TASR) - Ľudia na východe Slovenska hlásiaci sa k rusínskej či ukrajinskej národnosti v minulosti vítali nový rok podľa kalendára, ktorým sa riadili. Ak to bol gregoriánsky kalendár, tak ho vítali z 31. decembra na 1. januára, ak juliánsky, bolo to o 13 dní neskôr. Pre TASR to uviedla kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea - Múzea ukrajinskej kultúry (SNM - MUK) vo Svidníku Ľudmila Ražina.



"Čo sa týka novoročných tradícií, chodilo sa vinšovať alebo koledovať. Na Nový rok sa mladí už mohli večer zísť a usporiadať zábavu a oslavovať. Skončil sa totiž pôst," povedala Ražina a doplnila, že Nový rok ľudia v minulosti neoddeľovali, čo sa týka osláv, od vianočných sviatkov. Narodenie Ježiša Krista (Roždestvo Isusa Christa) slávili a slávia 25. decembra podľa gregoriánskeho kalendára alebo 7. januára podľa juliánskeho kalendára.



Hlavná myšlienka obradov a obyčají počas sviatočného obdobia v zime súvisela v minulosti so získaním budúcoročnej úrody. "Ľudia verili v silu prvého dňa a že sila vykonaných obradov platila len jeden rok. Teda zakaždým sa to muselo opakovať. Všetci mali rovnakú túžbu - len prežiť, mať úrodu, aby bol dobytok zdravý a plodný, aby sa rodili deti a aby sa všetko stihlo načas," vysvetlila Ražina.



Gazdovia ráno chodievali do jarku po vodu a hádzali do vedra drobné mince. "Touto vodou sa umývala celá rodina. Dospelí vypili si po poháričku a tak gazda išiel kŕmiť dobytok. Na Nový rok nebolo zvykom chodiť na návštevy a ani si nič požičiavať. Keď však niečo súrne potrebovali, rozprávať sa mohli jedine pod oknami," priblížila Ražina.



Ako ďalej povedala, v niektorých obciach však mohli do domov chodiť všetci ľudia - mladí, starí, muži a ženy. Všetci želali, aby bol nový rok šťastný, aby mal gazda dobrú úrodu, nový dobytok, aby sa usporiadali svadby a v dome bol pokoj a láska.



"Ešte do polovice 20. storočia v okrese Sabinov, v obciach Hanigovce, Drienica a Ľutina, vítali nový rok novoročným koláčom, ktorý mládež v sprievode niesla na stromčeku dedinou. Procesia šla z nižného konca do vyšného konca dediny, do usadlosti, kde bola dohodnutá hostina. Pri dome sprievod spieval Otčenáš, stromčeky sa vniesli dnu a dievčatá sa snažili strhnúť ozdobu zo stromčeka, aby sa čím skôr vydali," dodala Ražina.



V súčasnosti sa v niektorých mestách a obciach na východe Slovenska konajú oslavy vítania nového roka z 13. na 14. januára.