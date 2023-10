Ľudia na východe SR urobili v rámci iniciatívy rekordný počet krokov

Prešov 17. októbra (TASR) - Takmer 11 miliónov krokov za sedem dní nachodili účastníci iniciatívy 10.000 Pre zdravie, ktorú zorganizovali samosprávne kraje na východe Slovenska. Najvyšší počet krokov urobil obyvateľ Prešovského kraja. Súťaž prebiehala počas Európskeho týždňa mobility (ETM) a jej cieľom bolo zapojiť ľudí do chôdze. Ako TASR informovala Lea Heilová z oddelenia komunikácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK), tretí ročník súťaže priniesol rekordné čísla. Organizovali ho PSK a Košický samosprávny kraj (KSK) so spoločnosťou Integrovaný dopravný systém (IDS) Východ.



Ako povedala Heilová, ľudia na východe prešli od 16. do 22. septembra spolu 10.972.320 krokov, čo je o vyše tri milióny viac ako vlani. Súťaž organizovali PSK a KSK v spolupráci s IDS Východ.



"Len v Prešovskom kraji nachodil víťaz za týždeň viac ako 450.000 krokov, čo je naozaj obrovské číslo. Pevne verím, že sme touto súťažou motivovali obyvateľov k tomu, aby vymenili autá za pešiu chôdzu, prípadne alternatívny druh dopravy aj počas bežného roka nielen počas ETM," povedal predseda PSK Milan Majerský.



Celkový víťaz iniciatívy pochádza z Prešovského kraja, za týždeň urobil 450.834 krokov, čo je v priemere 64.400 krokov denne. Víťaz v Košickom kraji nazbieral 310.667 krokov. Najaktívnejší chodci získali rôzne ceny.



Počas ETM pripravili obe samosprávy aj ďalšie aktivity na podporu udržateľnej dopravy. "V Spišskej Novej Vsi, Rožňave, Michalovciach aj Košiciach sme zdarma opravili desiatky bicyklov. Okrem toho k využívaniu tohto dopravného prostriedku sme sa snažili motivovať aj najmenších," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Tohtoročný ETM priniesol novinku - zľavu s víkendovým cestovným pre rodiny s deťmi do vybraných kultúrnych zariadení. Zariadenia, v ktorých je možné do konca roka uplatniť zľavu, sú zverejnené na webstránke PSK vucpo.sk.