< sekcia Regióny
Ľudia nad 70 rokov a osoby s ŤZP majú vo Zvolene MHD zadarmo
Zmena cenníka MHD pre seniorov na stav zadarmo sa od nového roka dotkne približne 395.000 cestujúcich ročne.
Autor TASR
Zvolen 3. januára (TASR) - Ľudia nad 70 rokov a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) cestujú od nového roka v mestskej hromadnej doprave (MHD) vo Zvolene zadarmo. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom vlaňajšom rokovaní.
Zmena cenníka MHD pre seniorov na stav zadarmo sa od nového roka dotkne približne 395.000 cestujúcich ročne. Zvýšené náklady odhaduje mesto na 55.000 eur ročne, informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta.
Voľnú dopravu majú aj cestujúci s preukazom ŤZP-S. Písmeno S označuje, že je cestujúci odkázaný na sprievodcu alebo cvičeného psa. „Jázd pasažierov s preukazom ŤZP-S eviduje mesto za rok okolo 132.000, ktorí na cestovnom zaplatili spolu 21.000 eur,“ uviedla Mojžišová.
Primátor Zvolena Vladimír Maňka doplnil, že náklady na tarifné zmeny v MHD vykryjú z úspory. „Vznikne prevzatím letnej a zimnej údržby na námestí. Od januára ju už nebude robiť súkromná firma, ale naše stredisko komunálnych služieb,“ spresnil. Od údržby námestia vo vlastnej réžii očakáva mesto úsporu 90.000 eur ročne.
Dôvodom tarifných úprav je plánované spojenie zvolenskej MHD s Integrovaným dopravným systémom Banskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK).
Na bezplatné cestovanie stačí seniorom nad 70 rokov občiansky preukaz, ktorý predložia vodičovi autobusu. Dopravná karta nie je na bezplatné využitie MHD podmienkou. Ak dnes seniori cestujú MHD na dopravnú kartu, môžu aj naďalej, v elektronickom systéme sa im automaticky zaktualizuje. V takom prípade nemusia predkladať vodičovi občiansky preukaz. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukážu preukazom ŤZP-S.
Aby však mohli seniori nad 70 rokov v regionálnych autobusoch IDS BBSK aj v novom roku cestovať bezplatne, budú sa musieť preukázať dopravnou kartou SeniorPas. „Bude sa dať vybaviť aj kedykoľvek v priebehu roka 2026. Do momentu jeho vybavenia však bude senior cestovať s polovičnou zľavou,“ uviedla vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
Zmena cenníka MHD pre seniorov na stav zadarmo sa od nového roka dotkne približne 395.000 cestujúcich ročne. Zvýšené náklady odhaduje mesto na 55.000 eur ročne, informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta.
Voľnú dopravu majú aj cestujúci s preukazom ŤZP-S. Písmeno S označuje, že je cestujúci odkázaný na sprievodcu alebo cvičeného psa. „Jázd pasažierov s preukazom ŤZP-S eviduje mesto za rok okolo 132.000, ktorí na cestovnom zaplatili spolu 21.000 eur,“ uviedla Mojžišová.
Primátor Zvolena Vladimír Maňka doplnil, že náklady na tarifné zmeny v MHD vykryjú z úspory. „Vznikne prevzatím letnej a zimnej údržby na námestí. Od januára ju už nebude robiť súkromná firma, ale naše stredisko komunálnych služieb,“ spresnil. Od údržby námestia vo vlastnej réžii očakáva mesto úsporu 90.000 eur ročne.
Dôvodom tarifných úprav je plánované spojenie zvolenskej MHD s Integrovaným dopravným systémom Banskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK).
Na bezplatné cestovanie stačí seniorom nad 70 rokov občiansky preukaz, ktorý predložia vodičovi autobusu. Dopravná karta nie je na bezplatné využitie MHD podmienkou. Ak dnes seniori cestujú MHD na dopravnú kartu, môžu aj naďalej, v elektronickom systéme sa im automaticky zaktualizuje. V takom prípade nemusia predkladať vodičovi občiansky preukaz. Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sa preukážu preukazom ŤZP-S.
Aby však mohli seniori nad 70 rokov v regionálnych autobusoch IDS BBSK aj v novom roku cestovať bezplatne, budú sa musieť preukázať dopravnou kartou SeniorPas. „Bude sa dať vybaviť aj kedykoľvek v priebehu roka 2026. Do momentu jeho vybavenia však bude senior cestovať s polovičnou zľavou,“ uviedla vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.