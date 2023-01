Ľudia o zákaze pyrotechniky nevedia: V Ružomberku urobia info kampaň

Ružomberok 4. januára (TASR) – Na celoročný zákaz používania pyrotechniky v Ružomberku plánuje mesto upozorniť prostredníctvom širšej informačnej kampane. Pre TASR to potvrdil hovorca ružomberského primátora Vladimír Miškovčík.



Nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta zakazuje pyrotechniku na území Ružomberka bez výnimky. "Niektorí obyvatelia o zákaze vedeli, iní nie, napriek tomu, že na to mesto upozorňovalo v mestských médiách i na sociálnych sieťach. Informovalo o tom aj pred Silvestrom, tiež po prijatí VZN v marci tohto roka," priblížil Miškovčík.



Podotkol, že do Ružomberka prichádza počas sviatkov aj množstvo turistov, z ktorých väčšina o zákaze netuší. "V meste sme zaznamenali pokles používania pyrotechniky, i keď úplne nevymizla. V tomto roku plánujeme podporiť osvetu širšou informačnou kampaňou," uviedol.



Mestská polícia pôsobila v tejto oblasti podľa slov hovorcu skôr preventívne. Počas silvestrovských osláv i pred nimi upozorňovala na platnosť VZN a na možné dôsledky jeho nerešpektovania.



Poškodenia mestského majetku nezaznamenali. "Evidujeme zhorené či poškodené malé koše a nádoby na odpad, ale je ťažké vyhodnotiť, či priamo súvisia s používaním pyrotechniky. Takéto poškodenia sa bežne objavujú aj inokedy počas roka," dodal hovorca ružomberského primátora.