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Ľudia odovzdali v Trenčíne počas MS v hokeji 2,3 kilogramu ohorkov
Pri zimnom štadióne pribudlo päť špeciálnych popolníkov.
Autor TASR
Trenčín 17. júna (TASR) - Združenie SPAK-EKO, prevádzkovateľ systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov tabakových výrobkov za odpad, otestovalo počas hokejových majstrovstiev sveta (MS) do 18 rokov v Trenčíne riešenie pre miesta s vysokým výskytom cigaretových ohorkov. Pri zimnom štadióne pribudlo päť špeciálnych popolníkov, ktoré zachytili 2,3 kilogramu ohorkov, čo zodpovedá približne 12.000 filtrom z tabakových výrobkov. TASR o tom v stredu za združenie informoval Peter Marčan.
„Ohorky vďaka špeciálnym popolníkom neskončili na zemi, v tráve ani v kanalizácii, ale putujú na recykláciu. Tento pilotný projekt potvrdil, že aj stratégia miest a obcí na poriadok vo verejnom priestore musí brať do úvahy tzv. hotspoty, teda miesta, kde sa zdržiava veľa ľudí,“ uviedol Marčan.
Filter z tabakových výrobkov je podľa výkonného riaditeľa združenia Miroslava Jurkoviča síce malý odpad, ale vo verejnom priestore ho vidno okamžite. „Preto sme počas šampionátu otestovali koncept boja s ich výskytom v rámci tzv. hotspotov. Veríme, že sme tým aspoň malým dielom prispeli k dobrému dojmu návštevníkov tohto podujatia,“ podotkol.
Pilotný projekt pri trenčianskom štadióne ukázal aj ďalší efekt - špeciálne popolníky pomohli nielen so samotným zberom, ale aj s vnímaním čistoty okolia. Podľa správkyne štadióna Zuzany Petríkovej boli nádoby počas podujatia viditeľnou pomocou. „Pri veľkej návštevnosti je každý prvok, ktorý pomáha udržať poriadok, veľmi dôležitý. Popolníky boli umiestnené tam, kde sa ľudia prirodzene pohybovali a bolo cítiť, že okolie pôsobí čistejšie,“ ozrejmila.
Projekt v Trenčíne je signálom aj pre ďalšie samosprávy. „Hotspoty sa dajú identifikovať, odmerať a riešiť. Niekedy stačí, aby bol popolník presne tam, kde sa zdržiavajú konzumenti tabakových výrobkov. Podobné spoločné iniciatívy máme aj s mestom Žiar nad Hronom a s mestskou odpadovou spoločnosťou OLO Bratislava, ktorá ich umiestňuje napríklad na vianočných trhoch,” doplnil Jurkovič.
Združenie v tomto roku finančnými príspevkami na čistenie verejných priestorov, ale aj mobiliár určený na zber filtrov z tabakových výrobkov podporí 95 miest a obcí, v ktorých žije približne 1,6 milióna obyvateľov. V roku 2025 to pritom bolo 40 miest a obcí s približne 1,1 milióna obyvateľov.
„Ohorky vďaka špeciálnym popolníkom neskončili na zemi, v tráve ani v kanalizácii, ale putujú na recykláciu. Tento pilotný projekt potvrdil, že aj stratégia miest a obcí na poriadok vo verejnom priestore musí brať do úvahy tzv. hotspoty, teda miesta, kde sa zdržiava veľa ľudí,“ uviedol Marčan.
Filter z tabakových výrobkov je podľa výkonného riaditeľa združenia Miroslava Jurkoviča síce malý odpad, ale vo verejnom priestore ho vidno okamžite. „Preto sme počas šampionátu otestovali koncept boja s ich výskytom v rámci tzv. hotspotov. Veríme, že sme tým aspoň malým dielom prispeli k dobrému dojmu návštevníkov tohto podujatia,“ podotkol.
Pilotný projekt pri trenčianskom štadióne ukázal aj ďalší efekt - špeciálne popolníky pomohli nielen so samotným zberom, ale aj s vnímaním čistoty okolia. Podľa správkyne štadióna Zuzany Petríkovej boli nádoby počas podujatia viditeľnou pomocou. „Pri veľkej návštevnosti je každý prvok, ktorý pomáha udržať poriadok, veľmi dôležitý. Popolníky boli umiestnené tam, kde sa ľudia prirodzene pohybovali a bolo cítiť, že okolie pôsobí čistejšie,“ ozrejmila.
Projekt v Trenčíne je signálom aj pre ďalšie samosprávy. „Hotspoty sa dajú identifikovať, odmerať a riešiť. Niekedy stačí, aby bol popolník presne tam, kde sa zdržiavajú konzumenti tabakových výrobkov. Podobné spoločné iniciatívy máme aj s mestom Žiar nad Hronom a s mestskou odpadovou spoločnosťou OLO Bratislava, ktorá ich umiestňuje napríklad na vianočných trhoch,” doplnil Jurkovič.
Združenie v tomto roku finančnými príspevkami na čistenie verejných priestorov, ale aj mobiliár určený na zber filtrov z tabakových výrobkov podporí 95 miest a obcí, v ktorých žije približne 1,6 milióna obyvateľov. V roku 2025 to pritom bolo 40 miest a obcí s približne 1,1 milióna obyvateľov.