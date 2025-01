Ľudia oslávili príchod nového roka v Banskej Bystrici 2025 dvakrát

Banská Bystrica 1. januára (TASR) - V Banskej Bystrici privítali ľudia nový rok 2025 na Námestí SNP dvakrát. V noci zo Silvestra (31. 12.) na Nový rok a v ten istý deň, 1. januára, popoludní. Obyvateľom i návštevníkom mesta sa v stredu podvečer po roku opäť prihovoril primátor mesta Ján Nosko.



Spomenul, že vrcholia sviatky a sú spojené so vznikom Slovenskej republiky. "Mali by sme si pestovať hrdosť, lokálpatriotizmus a lásku k našej vlasti. Ďakujem všetkým za podporu, za podnety, za dôveru, ktorú nám venovali v predchádzajúcom období," povedal s tým, že vďačný je aj za kritiku. Predchádzajúci rok bilancuje a podľa neho nebol vôbec jednoduchý. Dodal, že veľa sa podarilo, mnohé veci však treba analyzovať a poučiť sa z nich. "Nový rok nebude asi o nič jednoduchší. Verím však, že sa už podarí konečne začať s investičnými zámermi, ktoré sú v príprave," objasnil. Zároveň všetkým na Námestí SNP zaželal, aby prežili rok 2025 v šťastí, v pokoji a láske.



Oslavy príchodu nového roka, ako aj Deň vzniku Slovenskej republiky sa v stredu začali o 16.00 h koncertom. Vyvrcholením programu na Námestí SNP bol pyromuzikálny ohňostroj financovaný z externých zdrojov.



Rozlúčka so starým rokom sa na Silvestra začala od 23.00 h koncertom, po polnoci roztancoval námestie dídžej. Hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Ružena Maťašeje v stredu uviedla, že na oddelení urgentného príjmu bolo pokojnejšie ako počas predchádzajúcich dní a sviatkov. Na Silvestra ošetrili 86 pacientov. "Od polnoci, 1. januára 2025, do rána bolo na urgentnom príjme 11 pacientov," priblížila s tým, že všetky ošetrenia súviseli s požitím alkoholu.



Prvým tohtoročným bábätkom, ktoré sa narodilo v banskobystrickej pôrodnici, je dievčatko Olívia. S mierami 1990 gramov a 48 centimetrov sa narodila v stredu ráno o 8.28 h.