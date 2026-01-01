< sekcia Regióny
Ľudia oslávili príchod nového roka v B. Bystrici 2026 dvakrát
Prvým tohtoročným bábätkom, ktoré sa narodilo v banskobystrickej pôrodnici, je chlapec Matias. S mierami 3500 gramov a 53 centimetrov prišiel na svet vo štvrtok o 7.00 h.
Autor TASR
Banská Bystrica 1. januára (TASR) - V Banskej Bystrici privítali ľudia nový rok 2026 na Námestí SNP dvakrát. V noci zo Silvestra (31. 12.) na Nový rok a v ten istý deň, 1. januára, popoludní. Obyvateľom i návštevníkom mesta sa vo štvrtok podvečer po roku opäť prihovoril primátor mesta Ján Nosko.
Poznamenal, že nový rok privítal s ľuďmi spoločne a vo výbornej atmosfére a v dobrej nálade. „Teší ma, že vás prišlo naozaj veľa a ďakujem za energiu, ktorú ste do tohto večera priniesli,“ spomenul. Ako ďalej uviedol, do ďalších dní všetkým praje, aby bol tento rok viac o veciach, ktoré sú skutočne dôležité. „Aby bol najmä o zdraví, pokoji a o tých, na ktorých nám záleží,“ zdôraznil. Podľa neho je tiež dôležité, aby ľudia aj v zložitejšej dobe dokázali viesť otvorený dialóg, hľadať spoločné riešenia a spolupracovať. Konštatoval, že uplynulý rok bol pre Banskú Bystricu intenzívny, je však vďačný, že sa mnohé dôležité veci podarilo posunúť vpred. Primátor zdôraznil, že do nového roka vstupuje samospráva s ďalšími výzvami a verí, že spoločným úsilím sa podarí ukončiť ďalšie projekty.
Oslavy príchodu nového roka, ako aj Deň vzniku Slovenskej republiky sa vo štvrtok začali o 16.00 h koncertom. Vyvrcholením programu na Námestí SNP bol pyromuzikálny ohňostroj. Ten podľa samosprávy každoročne priláka do centra mesta stovky rodín s deťmi. Rozlúčka so starým rokom sa na Silvestra začala od 23.00 h. O lúčenie so starým rokom a privítanie nového sa postarali hudobné skupiny.
Prvým tohtoročným bábätkom, ktoré sa narodilo v banskobystrickej pôrodnici, je chlapec Matias. S mierami 3500 gramov a 53 centimetrov prišiel na svet vo štvrtok o 7.00 h.
Poznamenal, že nový rok privítal s ľuďmi spoločne a vo výbornej atmosfére a v dobrej nálade. „Teší ma, že vás prišlo naozaj veľa a ďakujem za energiu, ktorú ste do tohto večera priniesli,“ spomenul. Ako ďalej uviedol, do ďalších dní všetkým praje, aby bol tento rok viac o veciach, ktoré sú skutočne dôležité. „Aby bol najmä o zdraví, pokoji a o tých, na ktorých nám záleží,“ zdôraznil. Podľa neho je tiež dôležité, aby ľudia aj v zložitejšej dobe dokázali viesť otvorený dialóg, hľadať spoločné riešenia a spolupracovať. Konštatoval, že uplynulý rok bol pre Banskú Bystricu intenzívny, je však vďačný, že sa mnohé dôležité veci podarilo posunúť vpred. Primátor zdôraznil, že do nového roka vstupuje samospráva s ďalšími výzvami a verí, že spoločným úsilím sa podarí ukončiť ďalšie projekty.
Oslavy príchodu nového roka, ako aj Deň vzniku Slovenskej republiky sa vo štvrtok začali o 16.00 h koncertom. Vyvrcholením programu na Námestí SNP bol pyromuzikálny ohňostroj. Ten podľa samosprávy každoročne priláka do centra mesta stovky rodín s deťmi. Rozlúčka so starým rokom sa na Silvestra začala od 23.00 h. O lúčenie so starým rokom a privítanie nového sa postarali hudobné skupiny.
Prvým tohtoročným bábätkom, ktoré sa narodilo v banskobystrickej pôrodnici, je chlapec Matias. S mierami 3500 gramov a 53 centimetrov prišiel na svet vo štvrtok o 7.00 h.