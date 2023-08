Ľudia po požiari v Telgárte stále žijú v stanoch

Telgárt 30. augusta (TASR) - V obci Telgárt na Horehroní aj viac ako mesiac po požiari v miestnej osade žijú obyvatelia, ktorí prišli o strechu nad hlavou, naďalej v stanoch. Situáciu v obci v otvorenom liste kritizujú mimovládne organizácie, podľa rezortu vnútra by dlhodobejšie riešenie mala zabezpečiť samospráva. Na unimobunky, v ktorých by ľudia mohli prežiť zimu, však obec nemá dostatok financií.



Mimoriadne organizácie vyjadrili znepokojenie nad aktuálnou situáciou v Telgárte. Upozorňujú na geografickú polohu obce, kde sa prízemné mrazy vyskytujú už aj v prvej polovici septembra a na to, že stany nie sú vykurované a ochránené voči pretrvávajúcemu dažďu a vetru.



"Vzhľadom na to, že voda zateká priamo do vnútra stanov, vnútorné vybavenie stanov nie je možné dostatočne vyvetrať a vysušiť, je nutné zabezpečiť urýchlené presťahovanie dotknutých do strednodobého ubytovania," uviedli autori otvoreného listu z občianskeho združenia Cesta von.



Otvorený list iniciovalo viacero humanitárnych a ľudskoprávnych organizácií, adresovaný bol Okresnému úradu Brezno. Iniciátori v ňom žiadajú informovať dotknuté osoby a verejnosť o aktuálnom stave riešenia krízovej situácie a stave prípravy dlhodobého riešenia ubytovania pre viac ako 20 rodín, ktoré pri požiari prišli o svoje domovy.



Ministerstvo vnútra (MV) SR v reakcii na otvorený list pre TASR uviedlo, že štátna správa môže poskytnúť iba nástroje na riešenie krízovej situácie. Obci poskytli viacero stanov a spoločne s Banskobystrickým samosprávnym krajom i postele a spacie vaky. Výdavky súvisiace so zabezpečením núdzového ubytovania a stravy budú podľa rezortu vnútra samospráve refundované zo štátneho rozpočtu.



"Riešenie krízovej situácie zo strany opatrení civilnej ochrany obyvateľstva má za úlohu riešiť bezprostredné opatrenia po udalosti, nie celkovú sanáciu následkov. Tento rozmer bol naplnený výstavbou stanov, ktoré nemajú predstavovať dlhodobé alebo trvalé riešenie. Poškodení občania by sa mali snažiť zabezpečiť bývanie aj svojpomocne alebo by mala obec zabezpečiť napríklad nákup alebo prenájom potrebných kontajnerov z vlastných zdrojov," priblížil hovorca MV SR Matej Neumann.



Starosta Telgártu Jozef Štajer pre TASR uviedol, že vo veci dlhodobého riešenia situácie ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, v súčasnosti prebiehajú rokovania so štátnymi inštitúciami. "Obec ako taká nie je schopná tieto veci zabezpečiť. Treba nám 25 kusov unimobuniek, to sú veľké položky," povedal Štajer. Ako dodal, ak by unimobunky boli finančne zabezpečené, samospráva by vedela vyčleniť pozemky, na ktoré by mohli byť umiestnené.



K požiaru v obci Telgárt došlo 20. júla v nočných hodinách v miestnej osade. Plamene zničili osem objektov, ďalšie ostali po požiari poškodené. Pri udalosti zomrela jedna osoba, viac ako stovka ľudí prišla o strechu nad hlavou. Samospráva v súvislosti s požiarom vyhlásila mimoriadnu situáciu, prípadom sa zaoberá aj polícia.