Detva 13. septembra (TASR) – Ľudia pod Poľanou aj naďalej volajú po riešení problému s medveďmi v blízkosti ich príbytkov. Upozornili na to na utorkovej tlačovej konferencii v Detve. Občania vyjadrili obavy o vlastné životy. Zdôrazňujú, že medvede im stále behajú popri obydliach a ničia im majetok.



V detvianskej miestnej časti Skliarovo, na samote, kde je len pár domov, býva obyvateľka Katarína Krišková. "Každý deň je medveď u nás, nie je to normálne. Nevieme sa dovolať pomoci, nikto s nami nekomunikuje. Medvedice k nám chodia od mája," poznamenala. Dodala tiež, že večer sa nedá pre medvede vyjsť z domu von. Podľa nej zničili tri úle, ploty a susedovi aj usmrtili šesť oviec. "Na fotopasci ich raz bolo naraz osem," vyhlásila.



Zo Skliarova pod Poľanou je aj Pavel Chebeň, ktorý povedal, že im nikto nevie pomôcť. "Večer bol u nás medveď na slivky. Chodieva okolo nás aj medvedica s tromi mladými. Ráno, na obed a aj večer," podotkol s tým, že nevie, ako má situáciu ďalej riešiť a ako sa medveďov zbaviť. Doplnil tiež, že sa k nemu boja chodiť deti na návštevu.



Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja Roman Malatinec na tlačovej konferencii povedal, že situácia s medveďmi pod Poľanou sa nerieši. "Vyzvali sme poľovné združenie, aby podalo žiadosť na regulovaný odstrel. Počkáme na stanovisko Ministerstva životného prostredia SR." Konštatoval, že ľudí sa zastáva Koordinačná aj rada Biosférickej rezervácie Poľana, ktorej je predsedom.



Ján Nôžka zo Slovenskej poľovníckej komory Detva informoval, že kompetentní podľa neho nekonajú. Za sedem mesiacov je podľa jeho slov pod Poľanou problémových 50 medveďov. "Eutanazovali dve medvieďatá do 50 kilogramov a to bolo všetko. Nereagujú na požiadavky ľudí," uzavrel.