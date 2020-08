Ľudia proti rozšíreniu ťažby andezitu v Malej Lehote spisujú petíciu

Časť obyvateľov Lehoty pod Vtáčnikom, Podhradia a Cigľa v okrese Prievidza sa postavila proti plánovanému rozšíreniu ťažby andezitu v Malej Lehote. Argumentujú nielen zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou, ale i veľkým zásahom do prírody. Proti zámeru súkromnej spoločnosti spisujú petíciu. Spoločnosť sa bráni, že je povinná ťažiť, rovnako mala prijať celý rad opatrení na zníženie dopadov na životné prostredie. Na snímke členovia petičného výboru Jozef Šnirc (vľavo), Lucia Ďurinová (druhá zľava) a ďalší na príjazdovej ceste ku kameňolomu v Lehote pod Vtáčnikom 25. augusta 2020. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Lehota pod Vtáčnikom 25. augusta (TASR) - Časť obyvateľov Lehoty pod Vtáčnikom, Podhradia a Cigľa v okrese Prievidza sa postavila proti plánovanému rozšíreniu ťažby andezitu v Malej Lehote. Argumentujú nielen zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou, ale i veľkým zásahom do prírody. Proti zámeru súkromnej spoločnosti spisujú petíciu. Spoločnosť sa bráni, že je povinná ťažiť, rovnako mala prijať celý rad opatrení na zníženie dosahov na životné prostredie.Podľa iniciátorky petície Lucie Ďurinovej v súčasnosti prebiehajú povoľovacie procesy na banskú činnosť, ktorá môže poškodiť až 30 hektárov lesa." uviedol člen petičného výboru Jozef Šnirc z Podhradia.Petičiari informovali, že ide o tretiu etapu rozšírenia lomu, pričom v každej etape je schválených približne 100.000 ton ročne. Investor momentálne zabezpečuje prvú etapu.tvrdí Šnirc.Poukázal na to, že obec Podhradie, ktorú by mala ťažba najviac zasiahnuť, nie je zaradená do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.doplnil.Petíciu proti rozšíreniu ťažby andezitu podpísalo od konca júla už takmer 3000 ľudí, petičný výbor ju plánuje v septembri odovzdať na banskom úrade i na obecnom úrade v Lehote pod Vtáčnikom. "dodala Ďurinová s tým, že petičiari sa zapojili i do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.S rozšírením ťažby nesúhlasí ani obec Lehota pod Vtáčnikom a pripomienky zaslala na okresný úrad. "" vysvetlil starosta Ján Daňo s tým, že kameňolom bude zakreslený až v pripravovanom územnom pláne, keďže dobývací priestor je súčasťou územného plánu Trenčianskeho samosprávneho kraja.Dobývací priestor v Malej Lehote určil štát už v roku 1965, v roku 1988 ho vyhlásil za chránené ložiskové územie. Spoločnosti Kameňolomy SR ho pridelili vlani na základe výberového konania.reagovala pre TASR Edita Novotná, hovorkyňa skupiny Strabag, pod ktorú firma patrí.Vylúčila, že by malo v Malej Lehote dôjsť k razantnému navýšeniu ťažby. Podľa nej ho firma ani neplánuje a obnovením ťažby len nahradí tú, ktorú realizuje momentálne, pričom objem ťažby zostane rovnaký.ozrejmila.Spoločnosť prostredníctvom hovorkyne deklarovala, že s obcami v blízkosti kameňolomu priebežne komunikuje a snaží sa o to, aby ťažba zaťažovala obyvateľov a životné prostredie čo najmenej.doplnila Novotná. Konkretizovala, že ide o spracovateľskú linku s odsávacími vežami, pravidelné kropenie ciest, vodnú nádrž a plánovaný box na zníženie prašnosti. Hlučnosť prevádzky v kameňolome podľa nej neprekračuje platné normy, čo potvrdili i merania hygienikov. Firma rovnako vybudovala príjazdovú komunikáciu k lomu, dodala Novotná.