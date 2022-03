Ľudia v Nitre sa na tiesňovú linku 159 obracajú čoraz menej

Nitra 18. marca (TASR) – Počet volaní na bezplatnú tiesňovú linku mestskej polície (MsP) 159 v Nitre každý rok klesá. Podľa správy MsP vlani na túto linku volal najnižší počet ľudí za posledných desať rokov.



Kým v roku 2011 zavolalo na číslo 159 viac ako 7000 ľudí, vlani to bolo 5570. Podľa nitrianskej MsP to však neznamená, že by sa obyvatelia mesta na jej príslušníkov prestali obracať. „Nižší počet volaní v roku 2021 je pravdepodobne zapríčinený nielen pandémiou, ale zrejme aj častejším využitím inej formy komunikácie. Napríklad priamo na mobilné telefóny príslušníkov MsP, SMS správou, využívaním e-mailu či sociálnych sietí,“ uviedla MsP v Nitre.



Mestskí policajti vlani riešili viac ako 12.482 priestupkov, na ktoré ich upozornila sčasti verejnosť, no vo väčšine prípadov ich zistili vlastnou činnosťou. „Priemerný príchod vyslanej hliadky mestskej polície na prijatý podnet za rok 2021 sa oproti minulému skrátil v priemere o minútu na približne sedem minút,“ informovala MsP.