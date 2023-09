Správa TANAP-u: Ľudia sa naďalej kúpu v tatranských plesách

Vysoké Tatry 8. septembra (TASR) - Ostatné dni verejnosťou rezonovali zábery kúpajúcich sa ľudí v tatranských potokoch spolu s informáciami, že také správanie je v Tatranskom národnom parku (TANAP-e) neprípustné. Ani to však neodradilo otužilcov od vôd Batizovského či Velického plesa, ochranári ich preto pokutovali. Informovala o tom Správa TANAP-u a opäť upozorňuje na to, že tieto činnosti škodia tatranskému biotopu.



Na dvoch mužov otužujúcich sa v Batizovskom plese narazil strážca Správy TANAP-u vo štvrtok (7. 9.) v dopoludňajších hodinách, obom udelil pokutu 50 eur. Rovnako dopadla v ten istý deň aj žena vo Velickej doline. Počasie podľa Správy TANAP-u naďalej láka niektorých návštevníkov do tatranských plies či potokov osviežiť sa. Deje sa tak aj napriek tomu, že viaceré médiá nedávno prevzali zábery početnej skupiny kúpajúcich a opaľujúcich sa turistov v okolí vodopádov Studeného potoka. Správanie sa návštevníkov najstaršieho slovenského národného parku presiahlo podľa riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka všetky limity. "Už niekoľko rokov intenzívne vyzývame ľudí, aby si nerobili z tatranských plies a potokov kúpalisko. Snažíme sa vysvetľovať, že tieto vody sú domovom mnohých živočíšnych druhov, pre ktoré môžu mať aj malé zmeny biotopu fatálne následky," upozornil.



Ekosystémy poškodzujú návštevníci napríklad už tým, že prichádzajú k plesám, ktorých okrajová časť je citlivá na zošliapavanie, nastáva erózia brehov a zakaľovanie vody. Navyše opaľovacie krémy a dezodoranty môžu podľa ochranárov uvoľňovať do vody chemické substancie.



Riaditeľ skonštatoval, že profesionálni strážcovia prírody, ktorých je momentálne 16, nemôžu byť všade, keďže TANAP má rozlohu takmer 74.000 hektárov. "Sme v teréne dennodenne, v prvom rade však preto, aby sme návštevníkov vzdelávali," dodal s tým, že pokuty sú druhoradé. Ak sa však priestupok nevyrieši dohovorom, za kúpanie sa v plesách či bystrinách, ako i za iné priestupky hrozí turistom pokuta do výšky 300 eur na mieste v blokovom konaní. V následnom priestupkovom konaní sú sumy ešte vyššie.