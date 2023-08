Ľudia si môžu pozrieť, aké bude nové Centrum tradičnej kultúry v Detve

Detva 8. augusta (TASR) - Na výstave v dome kultúry v Detve si môžu záujemcovia do konca augusta pozrieť, ako bude vyzerať nová budova, ktorú pre Centrum tradičnej kultúry plánujú postaviť pod Poľanou. TASR to potvrdil riaditeľ Podpolianskeho osvetového strediska Jaroslav Černák.



V súťaži o návrh novostavby uspel architektonický ateliér 2021. "Z vizuálneho hľadiska novonavrhované budovy prezentujú tradičné formy, konštrukcie i farebnosť ľudovej architektúry. Integrujú však do nich aj súčasné moderné prvky a ďalšie remeselné detaily, akým je aj logo v rozete štítovej steny," povedal k víťaznému návrhu predseda poroty Martin Paulíny. Architekt Ondrej Marko z ateliéru, ktorý uspel v súťaži, priblížil, že pri tvorbe návrhu sa inšpiroval tradičným staviteľstvom. Dodal, že rád by využil ekologické materiály.



Nový areál v historickej časti Detvy by mal slúžiť ako kancelárske a výstavné priestory s tanečnou sálou a javiskom. Súčasťou majú byť aj dielne a ubytovanie. Stavba by mala rešpektovať historickú zástavbu. Zároveň má byť ekologická, s nízkymi prevádzkovými nákladmi a s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Černák zdôraznil, že projekt čaká ešte veľa práce. "Cez dopracovanie štúdie, získanie potrebných povolení a súťaž na uskutočnenie stavby. Už dnes však vieme, že staviame na kvalitnej vízii," podotkol.



Centrum tradičnej kultúry v Detve je pobočka Podpolianskeho osvetového strediska a vzniklo koncom roka 2020. Špecializuje sa na výskum a dokumentáciu vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti. Jeho činnosť sa orientuje na spev, hudbu, tanec, výtvarné a remeselné prejavy i na tradičnú stravu. V súčasnosti sídli centrum v detvianskom kultúrnom dome, Banskobystrický samosprávny kraj však chce na jeho činnosť zabezpečiť prezentačný pracovný priestor.



Výstava je pre verejnosť k dispozícii v zasadačke detvianskeho kultúrneho domu v čase jeho otváracích hodín.