Ľudia spoznajú Brezno za mesačného svitu cez komentované prehliadky

Brezno 22. júla (TASR) - Návštevníci Horehronia majú možnosť počas leta spoznávať mesto Brezno za mesačného svitu prostredníctvom komentovaných prehliadok, ktoré každoročne organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie v spolupráci s infocentrom. Každá je venovaná inej téme. Prehliadky účastníkom priblížia históriu a zaujímavosti najväčších mestských dominánt, na ktoré sú Brezňania i obyvatelia regiónu obzvlášť hrdí.



Ako TASR informovala OOCR, 24. júla o 19.00 h sa vydajú po stopách literárnych osobností, aby odhalili mená významných autorov, ktorí žili alebo pôsobili na území mesta Brezno. Hovorené slovo doplnia divadelníci ochotníckeho Divadelného súboru Jána Chalupku, ktorí účastníkov prenesú scénkami zo života meštianskeho ľudu priamo do histórie mesta v období jeho rozkvetu.



„Trasa prehliadky bude obohatená o návštevu expozície Literárneho múzea sídliaceho na evanjelickej fare a chladné múry kostola zahreje teplo koncertu na druhom najväčšom organe v evanjelických kostoloch na Slovensku. Večerné mesto tak ponúkne jedinečný obraz, a to aj z veže kostola z výšky 42 metrov. Atmosféru večera umocní literárny prednes na nádvorí expozície Nostalgia,“ uviedla OOCR.



Podľa výkonnej riaditeľky OOCR Región Horehronie Petry Ridzoňovej Hlásnikovej sa za mesačného svitu uskutočnia v celkovom počte ešte tri prehliadky, ktoré sú doplnené o sprievodný program. Povinnými zastávkami každej z trás „pešovania“ mestom je infocentrum vo zvonici, kde sa zakupujú vstupenky na základe rezervácie vopred, ďalej historické námestie so zástavbou významných meštianskych domov, mestský park, evanjelický kostol či židovská synagóga.