Ľudia už môžu využívať nový náučný chodník do Gavuriek

Dobrá Niva 29. novembra (TASR) – Obyvatelia Dobrej Nivy v okrese Zvolen a návštevníci tejto obce majú k dispozícii nový rekreačno-náučný chodník, vedúci z centra obce do chráneného prírodného areálu Gavurky. Približne osemkilometrová trasa prevedie návštevníkov nenáročným terénom a vďaka náučným tabuliam sa ľudia dozvedia aj informácie o histórii, prírodných krásach, flóre a faune, poľovníctve a ochrane prírody, ako aj o pamätihodnostiach obce.



Ako uviedol starosta Milan Jakubík, chodník sa začína na námestí, vedie popri studni a Dome u Lukáčov, popri železnici a vodárni až ku viaduktu, ďalej na Kopanicu k radaru, odtiaľ popri Saskej hôrke do Gavuriek. Späť sa návštevníci môžu vydať cez Borový hájik až do dediny.



„Veríme, že v budúcnosti tento chodník spolu s cyklotrasami oživí v našej obci a regióne aj cestovný ruch,“ dodal Jakubík. K tomu má pomôcť aj nová brožúrka - Turistický sprievodca Mikroregiónom Pliešovská kotlina.



Na realizáciu projektu rekreačno-náučného chodníka prispel obci Environmentálny fond sumou 5000 eur.