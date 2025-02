Ľudia v Detve najviac žiadali o pobytovú formu sociálnych služieb

Detva 2. februára (TASR) - Referát sociálnych služieb na Mestskom úrade Detva evidoval vlani 84 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Z nich bolo 73 schválených. Najčastejšie išlo o žiadosti o pobytovú formu pomoci, 24 žiadostí sa týkalo terénneho opatrovania. TASR o tom informoval hovorca Detvy Milan Suja.



Podľa hovorcu samospráva zabezpečuje opatrovateľskú službu pre občanov, ktorí potrebujú pomoc pri každodenných činnostiach. V roku 2024 ju využívalo mesačne priemerne 42 ľudí. "Služba sa poskytuje v domácom prostredí klienta a zahŕňa pomoc pri starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách," objasnil.



Opatrovateľskú službu zabezpečuje 20 opatrovateliek, ktoré koordinuje referentka oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva. Podľa neho pre odborný rast absolvovali vlani vzdelávanie zamerané na opatrovateľské úkony.



Ako ďalej uviedol, vďaka zapojeniu sa do národného projektu s názvom Podpora opatrovateľskej služby získalo mesto Detva finančný príspevok vo výške 184.261 eur. Využili ho na zlepšenie kvality a dostupnosti tejto služby. Hovorca spomenul, že okrem opatrovateľskej služby mesto zabezpečuje aj donášanie stravy pre 110 seniorov a občanov so zdravotným znevýhodnením. "O túto službu je veľký záujem," zdôraznil.



Pre seniorov sú k dispozícii tri denné centrá, ktoré navštevuje 640 členov. Ponúkajú program aktivít zameraných na voľný čas, záujmovú činnosť a spoločenské vyžitie. Seniori sa stretávajú, organizujú turnaje, cvičia jogu, spievajú v speváckom zbore Senior, tancujú v tanečnej skupine Radosť a vyrážajú na spoločné výlety. Zapojili sa aj do medzigeneračného projektu s názvom Spolu nám je krajšie so žiakmi Základnej školy na Kukučínovej ulici.



Informácie o sociálnych službách sú dostupné na webovej stránke mesta, úradnej tabuli, v mestskej tlači a občania ich môžu získať aj osobne na referáte sociálnych služieb Mestského úradu Detva.