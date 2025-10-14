Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prieskum: Ľudia v Nitre preferujú tradičné hroby

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann

Do dobrovoľného prieskumu sa zapojili predovšetkým ženy a starší ľudia vo veku nad 61 rokov.

Autor TASR
Nitra 14. októbra (TASR) - Obyvateľom Nitry chýbajú na mestských cintorínoch predovšetkým bezpečné chodníky, lepšie osvetlenie a upravená zeleň. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu, v ktorom na otázky odpovedalo viac ako 300 respondentov.

Do dobrovoľného prieskumu sa zapojili predovšetkým ženy a starší ľudia vo veku nad 61 rokov. Väčšina účastníkov preferuje pri vzhľade hrobového miesta tradičný hrob s kamennou obrubou. „Stále viac ľudí však prejavuje záujem o prírodné pohrebiská a ekologické alternatívy. Niekoľko desiatok respondentov preferuje rozptylové lúky a ďalšie prírodné formy pochovávania,“ uviedla radnica.

Ekologické preferencie sa podľa mestského úradu objavujú aj pri výzdobe cintorínov. „Obyvatelia Nitry preferujú živé kvety, no rastie záujem o udržateľnosť, minimalizmus a individualizovaný prístup. Niekoľko desiatok účastníkov uprednostňuje na cintorínoch výzdobu bez údržby, prírodnú alebo žiadnu,“ informoval o výsledkoch ankety mestský úrad.
