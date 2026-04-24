Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. apríl 2026
< sekcia Regióny

Ľudia v Piešťanoch sa môžu zapojiť do podujatia Prvá nočná cyklojazda

Na snímke koleso bicykla. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Registrácia účastníkov bude prebiehať už od 18.45 h.

Autor TASR
Piešťany 24. apríla (TASR) - Verejnosť v Piešťanoch sa môže zapojiť do podujatia Prvá nočná cyklojazda, ktoré sa začne v piatok od 19.15 h na Námestí slobody. Cieľom cyklojazdy je sídlisko Nikola Teslu. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Registrácia účastníkov bude prebiehať už od 18.45 h. Organizátori odporúčajú účastníkom, aby prišli s bicyklom, ideálne v sprievode rodiny alebo priateľov. Dôraz kladú aj na bezpečnosť, preto odporúčajú použitie svetiel a reflexných prvkov.
