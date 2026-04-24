Ľudia v Senici si môžu v Čáčove pozrieť výstavu krojového dedičstva
Expozícia predstaví tradičné kroje zo Záhoria, ktoré dokumentujú spôsob odievania v minulosti pri bežných aj sviatočných príležitostiach.
Autor TASR
Senica 24. apríla (TASR) - V senickej mestskej časti Čáčov sprístupnia výstavu krojového dedičstva. V budove Notárskeho domu na Čáčovskej ceste bude verejnosti k dispozícii od soboty (25. 4.) do 3. mája denne od 14.00 do 18.00 h. TASR to uviedol Slavomír Bučák z občianskeho združenia Pro Čáčov z tímu organizátorov.
Expozícia predstaví tradičné kroje zo Záhoria, ktoré dokumentujú spôsob odievania v minulosti pri bežných aj sviatočných príležitostiach. Návštevníci si budú môcť pozrieť originálne kusy ľudového odevu zachované v rodinách po generácie. Podujatie má aj charitatívny rozmer, výťažok bude venovaný ťažko chorému dieťaťu z Čáčova. Udalosť je spojená aj so stavaním mája.
