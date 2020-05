Ľudia z chatrčí si na bytovky zvykli, tvrdí referent rómskej komunity

Dobšiná 24. mája (TASR) – Obyvatelia Dedičnej ulice na okraji Dobšinej v okrese Rožňava, ktorí sa zhruba pred rokom a pol presťahovali z chatrčí do dvoch nových bytových domov, si na nové bývanie bez problémov zvykli a samospráva s nimi nemá žiadne zásadné ťažkosti. Pre TASR to uviedol referent pre styk s rómskou komunitou Mestského úradu Dobšiná Marián Bubenčík.



„Sám som až milo prekvapený, ako sa dokázali nastaviť. Z tých 100, 102 rodín, ktoré tam sú, máme možno desať takých, kde je nejaký problém. Zvyšok sa však perfektne adaptoval a už si zvykli na systém, že keď dostanú dávky alebo príde nejaký príjem, zaplatia si nájomné a dobijú kredit na elektrinu a vodu,“ ozrejmil Bubenčík, ktorého v meste bežne nazývajú vajdom a istý čas sa tak oficiálne volala aj jeho pracovná pozícia.



Presťahovanie ľudí bolo podľa jeho slov náročné, ale za možno ešte náročnejšie považuje udržanie nastoleného štandardu. „Tie tlaky zvonku stále vnímame, že čo bude s touto výstavbou. Niektorí to stále porovnávajú napríklad s Luníkom IX, že sa im postavia bytovky zadarmo a potom ich zničia. Robíme však všetko pre to, aby sa to nestalo,“ zdôraznil referent.



V súčasnosti už nie je podľa neho v Dobšinej ani jediná chatrč, ktorá by slúžila ako obydlie. „Vďaka tejto výstavbe sú všetky zbúrané. Oproti osadám sme tak už trochu ďalej. Podstatne sa zlepšila aj hygiena. Je dôležité, že ľudia majú k dispozícii vodu na umývanie,“ podotkol Bubenčík.



Na Dedičnej ulici žije podľa údajov samosprávy zhruba 700 členov rómskej komunity. V rokoch 2017 a 2018 tam samospráva postavila dve nové bytovky, ktoré nahradili viac než 80 chatrčí. Zároveň oficiálne premenovala lokalitu z Cigánskej osady na Dedičnú ulicu.