Ľudia z okolia bytovky na Mukačevskej ulici dostanú spotrebný tovar

Prešov 27. januára (TASR) - Do Prešova dorazil kamión plný nových kobercov, laminátových podláh, vinylových podláh, tapiet, záclon a garniží v hodnote 10.000 eur. Tovar bude bezplatne prerozdelený predovšetkým ľuďom z vchodov v okolí asanovaného bytového domu na Mukačevskej č. 7 v Prešove, kde došlo 6. decembra k výbuchu plynu a následnému požiaru. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"Vzhľadom na to, že finančné prostriedky vyzbierané na oficiálnom účte mesta Prešov sú primárne určené pre obyvateľov vchodu č. 7, mesto Prešov hľadalo spôsob, ako pomôcť aj ostatným ľuďom, ktorým tlaková vlna po výbuchu plynu spôsobila materiálne škody," uviedol Tomek.



Uvedený spotrebný tovar si obyvatelia Mukačevskej ulice môžu vyzdvihnúť v termíne od 29. do 31. januára v čase medzi 16.00 až 18.00 h v predajni Diego na Sabinovskej ulici č. 38 v Prešove.



"Jednotlivé kusy tovaru budú vydávané len osobám, ktoré predložia občiansky preukaz s trvalým pobytom na Mukačevskej ulici v Prešove alebo platnú nájomnú zmluvu, prípadne list vlastníctva k nehnuteľnosti na Mukačevskej ulici," dodal Tomek.