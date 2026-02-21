Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ľudia z okresu D. Streda opisovali otrasy, chvenie pôdy a hlasné rany

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou medzi 4,3 až 4,5 magnitúdy.

Autor TASR
Dunajská Streda 21. februára (TASR) - Polícia prijala v sobotu popoludní viaceré telefonické oznámenia od občanov z okresu Dunajská Streda, ktorí opisovali otrasy, chvenie pôdy a hlasné rany. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

„Polícia nemá v tejto chvíli hlásené žiadne zranenia ani škody na majetku. Situáciu priebežne preverujeme v spolupráci s príslušnými zložkami,“ ozrejmila. Súčasne skonštatovala, že podľa dostupných informácií nie je dôvod na obavy. „Ak by ste však zaznamenali škody alebo potrebovali pomoc, môžete kontaktovať políciu na čísle 158,“ doplnila.

V blízkosti Bratislavy a Šamorína zaznamenali seizmológovia v sobotu popoludní zemetrasenie so silou medzi 4,3 až 4,5 magnitúdy. Otrasy cítili aj ľudia v hlavnom meste. Následky na zdraví alebo životoch nie sú podľa rezortu vnútra hlásené, informácie o škodách zbierajú.
