Ľudia zablokovali cestu kolóne vládnych činiteľov v Šuranoch
V Šuranoch v utorok zasadala vláda. Kabinet rokoval o výstavbe baterkárne.
Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Policajnú kolónu vládnych činiteľov presúvajúcu sa na pole v Šuranoch, kde má vzniknúť priemyselný park a baterkáreň, na krátku dobu zablokovali ľudia. Pre TASR to potvrdil nitriansky krajský policajný hovorca Tomáš Havetta.
Ako Havetta doplnil, polícia ľudí z cesty vytlačila a kolóne umožnila pokračovať. Nespresnil, či išlo o rovnakú skupinu ľudí, ktorí v utorok protestovali v centre Šurian počas výjazdového rokovania vlády.
V Šuranoch v utorok zasadala vláda. Kabinet rokoval o výstavbe baterkárne. V utorok by tiež mali začať s výstavbou. Závod chce vybudovať spoločnosť GIB EnergyX Slovakia.