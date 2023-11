Ľuďom v núdzi v Trenčíne pomáhajú hlinené dukáty

Trenčín 30. novembra (TASR) - Ľuďom v núdzi je možné od konca februára v Trenčíne pomáhať aj kúpou hlinených dukátov. Symbolické platidlo môžu vymeniť za nocľah, jedlo alebo praktické služby. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Hlinené dukáty sa za jedno euro dajú kúpiť v troch automatoch (Námestie sv. Anny, na Sládkovičovej ulici a na Ulici 1. mája) alebo v pokladničkách v Centre pre rodinu na Farskej ulici, vo Farskom kostole na Mariánskom námestí alebo v Reštaurácii u Janky na Palackého ulici.



Doteraz šlo do obehu 2075 dukátov. Ľudia v núdzi ich vymieňali za prenocovanie v mestskej nocľahárni a za jedlo v šiestich prevádzkach zapojených do projektu.



"Benefit symbolického platidla je nielen vo výmene za jedlo alebo praktické služby. Človek v núdzi sa dostane do kontaktu so sociálnym pracovníkom, ktorý mu poskytne odborné sociálne poradenstvo a pomoc pri riešení zložitej životnej situácie," doplnila hovorkyňa.