Ľudový kabaret pod Poľanou bude mať po prvých vystúpeniach ďalšie

Detva 26. mája (TASR) - Štyria chlapi, minulé storočie i humor sú súčasťou podpolianskeho ľudového kabaretu. S myšlienkou nacvičiť ho prišiel folklorista Jaroslav Černák, ktorý si pozval ďalších kolegov a začali tvoriť. Ako povedal TASR, za sebou už majú prvé vystúpenia a pripravujú sa na ďalšie.



Dodal, že kabaret je v nejakej krčme v Detve v 30. rokoch minulého storočia. Nie je však presne definovaná. "Vymysleli sme tému a hľadali sme ju v rôznych vtipoch, ktoré sa na Podpoľaní ťahajú v rámci zabíjačiek i vzťahov so ženami," objasnil s tým, že informácie získavali aj z online databáz novín. Podľa neho trávili veľa času tým, aby do 25-minútového ľudového kabaretu z minulého storočia všetko informačne zapadalo.



Okrem Černáka v ňom účinkujú Martin Krnáč, Tomáš Dom a Michal Marunčiak. "Sú to podpolianski folkloristi, moderátori, starejší i divadelníci. Spĺňali atribúty, aby mohli byť plnohodnotní v kabarete. Preto aj vznikol názov Vo štvorici," spomenul s tým, že sa s ním prezentovali v Kultúrnom dome v Detve na Medzinárodný deň žien. Po ňom sa im ozvali kolegovia a pozvali ich na otvorenie Hriňovských dní divadla. "Dostali sme ponuku aj na prelínanie deja na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v programe o družstevníkoch," zdôraznil.



Od septembra sa chcú muži pustiť do nacvičovania druhej časti kabaretu a nastaviť ďalšiu polhodinu. Vytvoriť by tak mohli profilový program. Černák pripúšťa, že spolupracovať by mohli aj s ďalšími umelcami. Pozvať by si mohli napríklad hudobníkov alebo hercov. "Myšlienku o ľudovom kabarete som mal dlhšie. Väčšinou sú totiž v okolí ochotníci, ktorí prezentujú klasické formy divadiel," vysvetlil.