Ľudový podpoliansky kabaret so štyrmi mužmi v krčme má pokračovanie

Detva 1. februára (TASR) - Ľudový podpoliansky kabaret v detvianskej krčme v 30. rokoch minulého storočia s názvom Vo štvorici má svoje pokračovanie. Po vystúpeniach s krátkym predstavením sa začalo skúšať a písať, aby sa mohli ukázať v rámci celovečerného programu. TASR o tom informoval jeden z hercov Jaroslav Černák s tým, že verejnosť ich bude môcť vidieť 7. a 8. februára v Detve.



Dodal, že kabaret pripravovali v kultúrnom dome pri kostole a v ňom budú mať aj svoju premiéru. "Priestor má síce menšiu kapacitu, o to viac sa však hodí v rámci toho kabaretného prostredia a myslím si, že to bude správna voľba," objasnil.



Okrem Černáka v ňom účinkujú Martin Krnáč, Tomáš Dom a Michal Marunčiak. "Sú to podpolianski folkloristi, moderátori, starejší i divadelníci. Spĺňali atribúty, aby mohli byť plnohodnotní v kabarete. Preto aj vznikol názov Vo štvorici," spomenul. Podľa neho hrajú typologicky rôznych mužov, ktorí sú fiktívni. Jeden vymýšľa, čo by sa dalo prehodiť na jeho stranu, ďalší je lazník. "Súčasťou je zástupca inteligencie, a to notár, ktorý je síce študovaný, má však hlboko do vrecka. A máme aj krčmára, ktorý o všetkom a o všetkých vie. Veľmi rád si zarobí peniaze, možno aj nie čistým spôsobom," zhrnul.



Krčma v Detve nie je presne definovaná. "Vymysleli sme tému a hľadali sme ju v rôznych vtipoch, ktoré sa na Podpoľaní ťahajú v rámci zabíjačiek i vzťahov so ženami," podotkol s tým, že informácie získavali aj z online databáz novín. V kabarete odznejú aj rôzne vtipy a so svojimi audio nahrávkami sa pridá aj klasické rádio. Pre divákov tiež pripravili pesničky, ktoré zaspievajú. Zahrajú aj na husliach či na heligónke. Podľa Černáka trávili veľa času tým, aby do ľudového kabaretu z minulého storočia všetko informačne zapadalo.



Prvýkrát sa muži prezentovali vlani na Medzinárodný deň žien. Po ňom sa im ozvali kolegovia a pozvali ich na otvorenie Hriňovských dní divadla. "Dostali sme ponuku aj na prelínanie deja na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v programe o družstevníkoch," poznamenal Černák, ktorý prišiel s myšlienkou nacvičiť kabaret. Pozval si tak ďalších kolegov a začali tvoriť.