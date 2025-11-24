< sekcia Regióny
Ľudskoprávny výbor mal rokovať aj o Mašličkove, nebol uznášaniaschopný
Členka výboru Vladimíra Marcinková (SaS) kritizovala koaličných poslancov, ktorí neprišli na výbor.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre ľudské práva a národnostné menšiny v pondelok nerokovali o reakcii štátu na tragický požiar v Mašličkove. Prerokovanie tejto témy žiadala opozícia. Na zasadnutie výboru prišli aj štátni tajomníci rezortov spravodlivosti a práce, sociálnych vecí a rodiny. Okrem jedného opozičného poslanca sa z neúčasti ospravedlnili aj členovia výboru z radov koalície, výbor preto nebol uznášaniaschopný a nemohol rokovať.
„Koaliční poslanci sa rozhodli tento výbor obštruovať. Považujeme to za mimoriadne cynické obzvlášť, keď sme sa mali rozprávať o takto zásadnej veci, ktorá sa odohrala, smerom k tomu, aby sme prinášali nejaké preventívne riešenia do budúcna, aby sa takéto situácie neopakovali,“ povedala novinárom predsedníčka výboru Lucia Plaváková (PS). Pripomenula, že nešlo o mimoriadny výbor, ale štandardné zasadnutie. Prišlo naň päť opozičných poslancov.
Opozícia navrhovala reagovať na tragédiu Mašličkovo uznesením, podľa ktorého by mala byť odškodnená rodina, ktorej zomreli dve maloleté deti a tiež zriadiť krízový fond v prípade opakovania tejto tragédie. Uznesenie opoziční poslanci predložia do pléna NR SR.
Členka výboru Vladimíra Marcinková (SaS) kritizovala koaličných poslancov, ktorí neprišli na výbor. „Chceli sme sa pýtať na to, ako systémovo vieme predchádzať takýmto tragédiám. Vyhovorili sa na zdravotné problémy,“ uviedla na sociálnej sieti s tým, že koalícia nechce rokovať o veciach, ktoré skutočne trápia krajinu.
V lokalite Mašličkovo v košickej mestskej časti (MČ) Luník IX vypukol 10. novembra v jednej z jednoduchých stavieb požiar, pričom zomreli dve malé deti. Oheň sa rozšíril aj na niekoľko ďalších príbytkov. MČ plánuje v rámci prevencie spolupracovať s požiarnym technikom a realizovať pre obyvateľov školenia, ako aj zabezpečiť drevo na vykurovaciu sezónu. Okrem Mašličkova mali poslanci na výbore schvaľovať správu z poslaneckého prieskumu, ktorý realizovali v októbri na cudzineckej polícii v Bratislave.
