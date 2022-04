Lúky Poľany v zozname území európskeho významu nie sú zaradené

Detva 7. apríla (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR lokalitu lúky Poľany do národného zoznamu území európskeho významu nezaradilo. Pre TASR to potvrdil štátny tajomník MŽP SR Juraj Smatana.



Dôvodom zaradenia pozemkov do zoznamu mala byť ochrana biotopov vyskytujúcich sa na týchto pozemkoch. Pripomenul, že pre pandémiu nového koronavírusu neprerokovali zámer s vlastníkmi, správcami a nájomcami dotknutých pozemkov. To sa vyžaduje podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. „Ministerstvo navrhlo doplnenie spolu 97 nových lokalít a v nasledujúcich týždňoch predpokladá predloženie návrhu nariadenia na schválenie vláde,“ spomenul.



Podotkol tiež, že či je národný zoznam území európskeho významu dostatočný, bude hodnotiť v roku 2022 Európska komisia. „Doplnenie ďalších lokalít v budúcnosti je možné,“ konštatoval Smatana.



So zaradením lúk do národného zoznamu území európskeho významu mesto Detva nesúhlasilo. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré samospráva zverejnila vlani v septembri, keď sa o tejto téme hovorilo. Mesto upozorňovalo, že časť z pozemkov sa nachádza aj v katastrálnom území Detvy. Nesúhlas s postupom ministerstva vyslovila aj Koordinačná rada Biosférickej rezervácie Poľana, ktorej členmi sú mestá Detva a Hriňová, dotknuté obce a najdôležitejšie skupiny reprezentujúce ľudí žijúcich a podnikajúcich pod Poľanou. Spôsob zverejnenia zámeru s takým rozsahom dosahov na vlastnícke práva formou verejnej vyhlášky považoval primátor Detvy Ján Šufliarský za neprimeraný, pretože sa dotýka približne 1500 vlastníkov pozemkov a navyše zasiahne aj do rozvojových zámerov obcí a miest.



„Obhospodarovanie na týchto lúkach, podobne tak aj v iných lokalitách, nebude obmedzené. Na správne zachovanie vzácnych lúčnych biotopov na tomto území sú pravidelné kosenie či pastva kľúčovými faktormi,“ pripomenulo tlačové oddelenie MŽP s tým, že v prípade lúk Poľany viedol doterajší spôsob využívania pozemkov k zachovaniu týchto cenných pasienkov.



Národný zoznam území európskeho významu schvaľuje vláda SR. Následne SR zašle Európskej komisii aktualizovanú databázu území Natura 2000.