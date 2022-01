Lumiére sa otvára divákom, pokračujú aj virtuálne projekcie

Bratislava 14. januára (TASR) - Filmy, ktoré vstúpili do distribúcie pred jesenným lockdownom, najlepšie slovenské snímky podľa mesačníka Film.sk aj aktuálne ocenené európske filmy ponúka od piatka bratislavské Kino Lumiére. Otvorené je v režime OP. V kinosálach K2, K3, K4 je sedenie možné v plnej kapacite, v kinosále K1 v kapacite do 100 divákov. Svoj program neruší ani Kino doma - virtuálna kinosála Slovenského filmového ústavu (SFÚ). TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SFÚ Simona Nôtová.



Potvrdila, že počas prvého víkendu návštevníci Kina Lumiére uvidia aj tri najlepšie slovenské filmy podľa mesačníka o filmovom dianí na Slovensku Film.sk. V ankete, ktorú mesačník pravidelne zverejňuje od roku 2009, slovenskí filmoví vedci, historici, kritici a publicisti hodnotia domáce celovečerné filmy odpremiérované v príslušnom roku v kinách. "V rebríčku TOP3 za uplynulý rok sa spomedzi šestnástich titulov najvyššie umiestnila oceňovaná dráma Cenzorka (2021) Petra Kerekesa, s úspechom uvádzaná na zahraničných festivaloch," dodala Nôtová s tým, že trojicu najlepšie hodnotených titulov ďalej tvoria dokumentárna esej Čiary (2021) Barbory Sliepkovej a dokument Biela na bielej (2020) Viery Čákanyovej, oba ocenené na jihlavskom festivale dokumentárnych filmov.



Diváci, ktorí sa nedostanú na živé projekcie, môžu naďalej sledovať filmy vo virtuálnej kinosále na www.kino-doma.sk, uvádza jednu projekciu denne. "Program tvoria projekcie slovenských filmov spojené s diskusiou, ale aj cyklus Príbehy umenia, filmy pre deti a Filmotéka online, ktorá do virtuálneho priestoru vstúpila len skraja roka 2022 a patrí jej pondelkový večer," priblížila Nôtová. Do pozornosti dáva aj online premietanie ostatného celovečerného filmu Martina Šulíka Muž so zajačími ušami (2020) a nový film Pavla Barabáša Dhaulágirí je môj Everest (2021) o Zoltánovi Demjánovi, ktorému prvovýstup na osemtisícovku Dhaulágirí zmenil život. "Po skončení oboch filmov sa uskutočnia diskusie s tvorcami," uzavrela.