Lunter: Čakáme jasnú predstavu ministerstva, ako ďalej proti COVID-19

Banská Bystrica 31. mája (TASR) – Na to, aby sme získali kolektívnu imunitu, potrebujeme dosiahnuť zaočkovanosť 70 percent obyvateľstva. V tejto chvíli sú však celoslovenské čísla hlboko pod 50 percentami a pribúda minimum prihlásených do čakárne registračného systému. Konštatoval to v pondelok podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter a zdôraznil, že od Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR čakajú jasnú predstavu o ďalšom postupe v boji proti pandémii ochorenia COVID-19.







„Ak sa nič nezmení, predpokladáme, že veľkokapacitné očkovacie centrá začneme postupne zatvárať v horizonte jedného – dvoch mesiacov. Mobilné očkovanie budeme prevádzkovať o niečo dlhšie, radi by sme sa dostali do čo najviac obcí a tie, kde sme boli, určite obídeme aj s druhou dávkou vakcíny. Náš mandát však pomaly končí a ak nedostaneme nejaký ďalší, nevieme pokračovať," zdôraznil Ondrej Lunter.



BBSK sa pýta ministerstva, akú pro-vakcinačnú kampaň a motivačné benefity pre ľudí pripravujú, aby presvedčili tých, ktorí doposiaľ nie sú zaočkovaní. Rovnako, aké aktivity sa očakávajú od samospráv a samosprávnych krajov, a tiež, kto bude zodpovedný za ďalšie zvyšovanie zaočkovanosti ľudí.



V rámci tzv. odpočtu krajského boja s dvomi vlnami pandémie nového koronavírusu vedenie BBSK konštatovalo, že patrili od začiatku k tým najaktívnejším a suplovali aj úlohu štátu.



„Šesť karanténnych centier, ktorých služby využilo vyše 700 ľudí, nákupy pre seniorov, rozvoz ovocia ambulantným lekárom, služba stráženia detí zamestnancov z prvej línie či dodávky dezinfekcií a ochranných pomôcok tam, kde ich bol nedostatok. Ako prví sme začali s pravidelným testovaním zamestnancov a klientov v domovoch sociálnych služieb a predišli sme tak množstvu zbytočných úmrtí. Vytvorili sme tiež tzv. červenú DSS, kam sme umiestňovali klientov našich zariadení, ktorí po prepustení z nemocnice už nejavili klinické príznaky ochorenia, no stále boli pozitívne testovaní. Mysleli sme aj na zamestnancov krajských stredných škôl a kultúrnych inštitúcií, ktorým sme rozdali takmer 20.000 respirátorov FFP2 a viac ako 20.000 rúšok,“ zhrnul predseda BBSK Ján Lunter.



BBSK má v súčasnosti v prevádzke osem veľkokapacitných očkovacích centier, ktoré doteraz zaočkovali viac ako 88.000 ľudí. Vakcínu prostredníctvom mobilných očkovacích jednotiek dostalo vyše 4200 ľudí.