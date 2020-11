Lunter: Cesta Muráň – Predná Hora by mala byť otvorená do Vianoc

Muráň 26. novembra (TASR) – Cesta medzi Muráňom a Prednou Horou v okrese Revúca, ktorú poškodili koncom júna prívalové dažde, by mala byť v jednom jazdnom pruhu otvorená pravdepodobne do Vianoc. Uviedol to podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter.







„Predpokladáme, že ešte pred Vianocami, dá sa povedať, že pod vianočný stromček, dostaneme otvorenie v jednom jazdnom pruhu. Celú zimu tak osobná aj autobusová doprava bude môcť tadiaľ chodievať,“ avizoval Lunter, podľa ktorého však pre nákladnú dopravu bude i naďalej platiť obchádzka cez Brezno alebo Rožňavu.



Dodal, že po zimnej odstávke kraj plánuje na jar opätovné uzavretie hlavnej cesty a pokračovanie v rekonštrukčných prácach. „Vtedy budú ľudia znova používať obchádzkovú trasu. Predpokladáme, že niekedy okolo leta, do septembra, bude celá trasa zrekonštruovaná v obidvoch pruhoch a na jeseň už po nej ľudia budú môcť jazdiť,“ ozrejmil podpredseda.



BBSK v súvislosti s rekonštrukciou hlavnej cesty v uplynulých dňoch opravil aj obchádzkovú trasu cez Muránsku planinu. „Všetky práce sú na nej hotové, je bezpečná a prejazdná pre všetkých vodičov. Na jej 13-kilometrovom úseku boli osadené zvodidlá v celkovej dĺžke 5,5 kilometra, taktiež bolo vybudovaných asi 13 asfaltových výhybní a spevnené boky vozovky. Na niektorých miestach je tiež vymenený asfalt,“ konkretizoval Lunter.



Ako ďalej spomenul, po ukončení rekonštrukcie hlavnej cesty by mali byť zvodidlá z obchádzkovej trasy odstránené, keďže ide o národný park. Podľa Luntera by však mohli byť užitočné v budúcnosti pri prípadnom novom použití cesty ako obchádzkovej trasy. „Navyše, samotná demontáž by stála okolo 300.000 eur. Budeme preto o tom ešte s ochranármi rokovať,“ uzavrel.



Úsek cesty Muráň – Predná Hora poškodili koncom júna intenzívne prívalové zrážky. Odvtedy je úplne uzatvorený pre dopravu a náhradná obchádzková trasa je určená len obyvateľom regiónu. Práce na poškodenom úseku začal zhotoviteľ koncom októbra.