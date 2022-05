Lunter chce viesť o programe verejnú diskusiu, predstaví ho postupne

Banská Bystrica 19. mája (TASR) – Kandidát na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter (nezávislý) chce viesť o svojich programových prioritách v najbližších týždňoch verejnú diskusiu. Na štvrtkovej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici predstavil hlavné tézy svojho programu i zoznam kandidátov na poslancov krajského zastupiteľstva, ktorí sa spojili do koalície pod názvom Srdcom v kraji.



Lunter na tlačovej konferencii predstavil šesť základných programových téz, s ktorými plánuje ísť do jesenných komunálnych volieb. Sú to Cesty a doprava, Moderný, transparentný a inovatívny kraj, Vzdelanie, Práca, prosperita, sociálne služby, Zdravotníctvo a Cestovný ruch a kultúra voľného času. Uviedol tiež, že pri tvorbe programu nezačína od nuly, ale vychádza z toho, čo v rámci BBSK dosiahlo jeho súčasné vedenie, v ktorom figuruje ako podpredseda.



Predvolebné obdobie chce Lunter využiť na diskusiu o obsahu krajskej politiky. "Od budúceho týždňa až do začiatku leta predstavím každý týždeň jednu programovú prioritu a dám ju obyvateľom kraja k dispozícii, aby sa zapojili do diskusie a tento program pripomienkovali. Následne počas leta vyhodnotím všetky pripomienky a na začiatku septembra predstavím záväzný a definitívny program," vysvetlil kandidát na predsedu BBSK.



Lunter vo štvrtok predstavil aj združenie kandidátov do krajského zastupiteľstva, ktorí sa spojili do politickej koalície pod názvom Srdcom v kraji. Tvorí ju 45 kandidátov na poslancov BBSK z politických strán SaS, KDH, PS, Spolu a OKS i nezávislí kandidáti. V prípade, že sa dostanú do krajského zastupiteľstva, vytvoria v ňom spoločný klub.



"Ide o kandidátov, s ktorými budem mať spoločný politický program, ktorým dôverujem a s ktorými nás spájajú ľudské i politické hodnoty," uviedol Lunter. Medzi kandidátmi sú viacerí súčasní primátori a starostovia i krajskí poslanci.



Ondrej Lunter svoju kandidatúru oznámil v druhej polovici februára, súčasný predseda BBSK Ján Lunter sa o funkciu druhýkrát uchádzať nebude. Luntera v kandidatúre podporili strany SaS, Hlas-SD, KDH, PS, Spolu, OKS aj Aliancia. Spoluprácu so stranami Smer-SD, ĽSNS a Republika Lunter vylúčil.