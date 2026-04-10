Lunter: Kraj je dôkazom, že samosprávy sú pripravené čerpať eurofondy
Autor TASR
Žiar nad Hronom 10. apríla (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je pripravený čerpať eurofondy a v súčasnosti má v Rade partnerstva dohodnutých a schválených až 98 percent z celkovej alokácie určenej pre subjekty v kraji v rámci Integrovanej územnej stratégie (IÚS). Na stretnutí s novinármi o tom v piatok informoval predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že ide o projekty v hodnote 205,8 milióna eur.
Priblížil, že 80 percent alokácie už bolo vo forme projektov predložených na ministerstvo a 68 percent alokácie je v podobe schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP). Celkom 38 percent alokácie je vo forme projektov s podpísanými zmluvami o NFP a zvyšných 30 percent alokácie, teda projekty za 63 miliónov eur, schválené na ministerstvách čakajú na podpis. Tieto skutočnosti podľa jeho slov vyvracajú mýty, podľa ktorých samosprávy nie sú schopné čerpať eurofondy a dokazujú opak.
„Toto je výsledok veľmi dobrej spolupráce samospráv, miest a obcí s krajom. Boli sme schopní sa dohodnúť naprieč celým krajom. Dnes každý, dá sa povedať, že niekedy aj po hádkach, už je spokojný a už pripravuje svoj projekt, aby ho mohol realizovať,“ skonštatoval Lunter. Investície poputujú napríklad do obnovy a modernizácie škôl či cestnej infraštruktúry.
Podpredsedníčka BBSK a zároveň starostka Janovej Lehoty Božena Kováčová priblížila, že v rámci okresu Žiar nad Hronom, ktorý má 35 obcí, bolo úspešných celkom 15 obcí. Tie si na svoje projekty prerozdelia viac ako 15 miliónov eur. Prostriedky z eurofondov v tomto okrese poputujú napríklad na obnovu kultúrneho domu, výstavbu čistiarne odpadových vôd či výstavbu centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.
Jedným u úspešných projektov je aj rekonštrukcia centrálnej autobusovej stanice v Žiari nad Hronom, s ktorou začnú v najbližších dňoch. Žiarsky primátor Peter Antal uviedol, že na jej obnovu bolo v rámci IÚS schválených 2,7 milióna eur, konečná suma za jej obnovu sa po verejnej súťaži pohybuje na úrovni 2,53 milióna eur.
Modernizácia je podľa jeho slov zameraná hlavne na komfort a bezpečnosť cestujúcich. Od jej vzniku pred niekoľkými desiatkami rokov totiž neboli do nej investované žiadne finančné prostriedky. Jej prestavbou má vzniknúť moderná a bezbariérová autobusová stanica 21. storočia s digitálnym informačným systémom, novým osvetlením i kamerovým systémom.
