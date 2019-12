Lunter: Kraj splatil azda najväčší cestný dlh z minulosti

Banská Bystrica 9. decembra (TASR) – Napriek ťažším začiatkom sa v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) podarilo za dva roky dotiahnuť do úspešného konca viaceré projekty, mnohé naštartovať, odblokovať čerpanie eurofondov či obnoviť vzťahy s ostatnými krajmi a rokovania s vládou. Takto zhodnotil v pondelok predseda BBSK Ján Lunter svoje dvojročné obdobie pôsobenia vo funkcii šéfa kraja i svojich spolupracovníkov z úradu.



"Keď sme pred dvomi rokmi nastupovali, išli sme do toho s víziou o kraji, kde chcú aktívni ľudia žiť, zakladať si rodiny a plnohodnotne tráviť čas. Niektorí politici majú šťastie, že po nástupe do funkcie nájdu fungujúci úrad, rozbehnuté procesy, pripravené projekty a naskočia do dobre rozbehnutého vlaku. My sme našli prázdne zásuvky, posilňovňu a posteľ. Nezačínali sme z bodu nula, my sme začínali v bode mínus päť," konštatoval Lunter s tým, že od začiatku jeho pôsobenia nebolo cieľom "iba kúriť a svietiť".



Ako uviedol, za dva roky sa im podarilo zrekonštruovať celkovo viac ako 200 kilometrov ciest za vyše 27 miliónov eur.



"Kraj splatil azda najväčší cestný dlh z minulosti a ukončil rekonštrukciu 49 kilometrov najhorších úsekov ciest druhej triedy 531 a 532 spájajúcich Tisovec s Červenou Skalou a Tornaľu s Muráňom. V rekonštrukciách a výstavbách ciest, mostov a cyklotrás budeme pokračovať aj v budúcom roku s celkovým rozpočtom 28 miliónov eur," zdôraznil predseda BBSK.



Podľa neho nové vedenie kraja nastavilo otvorené výberové konania a do vedúcich pozícií úradu sa dostali schopní, pracovití a odhodlaní ľudia, ktorí dnes pracujú v prospech občanov.



"Zodpovedne sme tiež pristúpili k téme verejných obstarávaní a za to, ako ich vedieme, sme v októbri získali druhýkrát cenu Fair Sourcing Awards, čo je najvyššie ocenenie v tejto oblasti v strednej Európe," poznamenal Lunter.



Sociálna ekonomika, sociálne služby či zdravotníctvo patria medzi priority BBSK a ten sa snaží robiť v tejto oblasti systémové opatrenia. Zároveň však apeluje na vládu, aby problémy ako starnutie obyvateľstva, nedostatok lekárov a zamestnávanie ľudí zo znevýhodnených a marginalizovaných skupín neodsúvala na druhú koľaj, ale spolupracovala na ich riešení so samosprávami.



"V Detve založila župa prostredníctvom svojej rozvojovej agentúry prvú krajskú pediatrickú ambulanciu, v ktorej zamestnala lekárku a zdravotnú sestru. Podobný model, v ktorom sa o všetku administratívu postará kraj a lekár bude "iba" liečiť pacientov, je BBSK pripravený preniesť aj do ďalších okresov. Podporu v krajskom zastupiteľstve našli dotácie na vybavenie ambulancií všeobecných lekárov a špecialistov na území kraja a vznik nových zubno-lekárskych ambulancií. Už v rozpočte na budúci rok je na to vyčlenených 100.000 eur," konštatoval Lunter v rámci odpočtu práce úradu vrátane poslancov BBSK.



"Kraj založil tiež dva sociálne podniky, ktoré dnes dávajú prácu trom desiatkam ľudí, ktorí by inak zrejme navždy uviazli v sociálnom systéme. Prácu vedia v budúcnosti ponúknuť ešte asi stovke ďalších," dodal okrem iného predseda BBSK.