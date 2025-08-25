< sekcia Regióny
Lunter: O pilotnom projekte katalógu výkonov treba hovoriť
Zdôraznil, že je o tom potrebné hovoriť teraz a nahlas, keď sa pripravuje štátny rozpočet na budúci rok.
Autor TASR
Banská Bystrica 25. augusta (TASR) - Pilotný projekt nového katalógu výkonov bude zbytočný, ak sa výsledky nepretavia do reálnych platieb pre ambulancie. Konštatoval to v pondelok predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter. Zdôraznil, že je o tom potrebné hovoriť teraz a nahlas, keď sa pripravuje štátny rozpočet na budúci rok.
BBSK je druhý mesiac zapojený do pilotného projektu testovania nového katalógu výkonov pre päť špecializácií, po ktorom dlhodobo volal. Podľa skúseností krajskej pneumologickej ambulancie testovanie prebieha zatiaľ bez problémov.
Podľa Luntera však samotné testovanie nestačí, je potrebné zabezpečiť, aby výsledky „pilota“ nezostali len na papieri, ale aby sa spustili reálne platby podľa nového katalógu výkonov. Na ne by mali okamžite nadviazať ďalšie špecializácie a štát by mal určiť jasný termín, dokedy prejde celý sektor na nový katalóg a reálne ohodnotenie výkonov.
„Ak sa projekt skončí len tým, že vznikne nacenený katalóg, ale nové platby sa reálne nespustia, celý pilot bude zbytočný. Bude to len ďalší dokument v šuplíku a vyhodené peniaze,“ upozornil šéf kraja. Považuje za nevyhnutné, aby sa už na jar výsledky „pilota“ premietli do praxe a okamžite naň nadviazali ďalšie špecializácie.
S pilotným projektom súvisí aj téma poplatkov u lekárov. Lunter tvrdí, že ich vysoká tolerancia zo strany štátu je dôsledkom „tichej dohody elít“, ktorá spočíva v tom, že lekárom sa neplatí dosť, a preto sa im mlčky toleruje, že si od pacientov miestami vyberajú viac. Podľa neho kraj len v poslednom roku a pol udelil 13 pokút za neoprávnené poplatky v ambulanciách. Štyri prípady vrátili na ďalšie konanie a v ďalších troch sa stále čaká na rozhodnutie ministerstva zdravotníctva.
„Tieto rozhodnutia sú formalisticky odôvodnené a trvajú dlho, avšak samosprávny kraj má len obmedzené možnosti pri poplatkoch. Nemôže ich ani regulovať ani kontrolovať ich obsah. Pacienti sa navyše často sťažovať nechcú, aby nestratili svojho lekára,“ doplnil predseda BBSK s tým, že riešením je čo najrýchlejšie zavedenie nového katalógu výkonov do praxe s reálnymi platbami i dôsledná kontrola.
BBSK sa v rámci svojich možností rozhodol, že zverejní centrálny krajský poplatkový register, ktorý má priniesť viac transparentnosti a predvídateľnosti. Zoznam poplatkov sprístupní na webovej stránke e-VÚC pri každej ambulancii tak, ako ho lekári zo zákona posielajú kraju.
„Bude to služba pre viac než 611.000 obyvateľov nášho kraja. Plánujeme ju spustiť od 1. decembra, najneskôr od 1. januára,“ dodal Lunter.
