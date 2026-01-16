< sekcia Regióny
Lunter ocenil 11 výnimočných osobností Banskobystrického kraja
Tí sa významnou mierou podieľajú nielen na šírení dobrého mena kraja, ale aj na jeho rozvoji či budovaní komunity.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. januára (TASR) - Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter vo štvrtok (15. 1.) ocenil 11 výnimočných ľudí, ktorí sa významnou mierou podieľajú nielen na šírení dobrého mena kraja, ale aj na jeho rozvoji či budovaní komunity. Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie Úradu BBSK informovala, že išlo o tretie odovzdávanie Ceny predsedu BBSK, pričom verejnosť v závere minulého roka zaslala takmer 60 nominácií z rôznych oblastí.
Cenu predsedu za celoživotný prínos k poznaniu a ochrane prírody získal Ľudovít Gaál, rodák z Rimavskej Soboty, ktorý je jednou z najvýraznejších osobností slovenskej speleológie. Helena Gáfriková, ktorá stojí na čele Centra voľného času v Žiari nad Hronom už päť volebných období, čo predstavuje 25 rokov obetavej a inšpiratívnej práce, získala Cenu predsedu za dlhodobý rozvoj komunitného života.
Uznanie sa dostalo aj Igorovi Patrášovi staršiemu, ktorý je zakladateľom úspešnej rodinnej firmy a zároveň sa už viac ako dekádu zasluhuje o rozvoj duálneho vzdelávania. Ocenený bol za mimoriadny prínos k modernizácii odborného vzdelávania. Ocenenie za ochranu historického dedičstva a rozvoj cestovného ruchu dostal Aleš Bílek, ktorý je jednou z najvýraznejších osobností v oblasti ochrany technického dedičstva a dopravy na Slovensku a svoj životný príbeh spojil s osudom Čiernohronskej železnice.
Cena predsedu za zachovanie a popularizáciu regionálnych dejín poputovala do rúk Miša Šestáka, vlastným menom Michal Gonda, ktorý spája svet techniky s hlbokým vzťahom ku kultúre, histórii a rodnému kraju. Za výnimočný prínos k udržateľnému rozvoju regiónu ocenil predseda kraja vinára Davida Kušického, v ktorom sa podľa neho stretáva úcta k rodinnej tradícii s odvahou hľadať nové cesty.
Peter Fraňo, ktorý patrí k svetovej špičke v horskom behu, si prevzal ocenenie za výnimočné športové zásluhy a reprezentáciu kraja. Ocenenie za celoživotný rozvoj ľudovej kultúry si odniesla Angela Černáková, ktorá 50 rokov vedie Detský folklórny súbor Šťastné detstvo. Držiteľom Ceny predsedu za mimoriadny prínos k zachovaniu baníckeho dedičstva sa stal Branislav Medveď. K jeho najvýznamnejším zásluhám patrí obnova strojovne Potterovho „ohňového“ stroja v Novej Bani.
Ocenenie za unikátne prepojenie vzdelávania a kultúrneho dedičstva si odniesol Pavel Michal, ktorý vedie Základnú školu s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, známu vďaka výučbe sokoliarstva. Zoznam ocenených uzatvára Kristína Homolová Luptáková, spoluzakladateľka občianskeho združenia Akčné rodiny, ktorá si prebrala ocenenie za mimoriadny prínos v oblasti sociálnej inklúzie.
„Hodnoty sa dajú vyhlasovať, ale cnosti sa dajú len žiť. Dnes oceňujeme ľudí, ktorí svojou každodennou prácou dávajú pojmu sociálny štát skutočný obsah - v školstve, sociálnych službách, podnikaní aj ochrane kultúrnej pamäti,“ povedal počas slávnostného odovzdávania Lunter. Cenu predsedu BBSK v podobe umeleckého šperku zhmotnil Ján Sajkala. Ocenenie navrhol tak, aby vyjadrovalo symboliku spolupráce a vitality a laureáti ho mohli používať aj ako osobný šperk na bežné nosenie.
Cenu predsedu za celoživotný prínos k poznaniu a ochrane prírody získal Ľudovít Gaál, rodák z Rimavskej Soboty, ktorý je jednou z najvýraznejších osobností slovenskej speleológie. Helena Gáfriková, ktorá stojí na čele Centra voľného času v Žiari nad Hronom už päť volebných období, čo predstavuje 25 rokov obetavej a inšpiratívnej práce, získala Cenu predsedu za dlhodobý rozvoj komunitného života.
Uznanie sa dostalo aj Igorovi Patrášovi staršiemu, ktorý je zakladateľom úspešnej rodinnej firmy a zároveň sa už viac ako dekádu zasluhuje o rozvoj duálneho vzdelávania. Ocenený bol za mimoriadny prínos k modernizácii odborného vzdelávania. Ocenenie za ochranu historického dedičstva a rozvoj cestovného ruchu dostal Aleš Bílek, ktorý je jednou z najvýraznejších osobností v oblasti ochrany technického dedičstva a dopravy na Slovensku a svoj životný príbeh spojil s osudom Čiernohronskej železnice.
Cena predsedu za zachovanie a popularizáciu regionálnych dejín poputovala do rúk Miša Šestáka, vlastným menom Michal Gonda, ktorý spája svet techniky s hlbokým vzťahom ku kultúre, histórii a rodnému kraju. Za výnimočný prínos k udržateľnému rozvoju regiónu ocenil predseda kraja vinára Davida Kušického, v ktorom sa podľa neho stretáva úcta k rodinnej tradícii s odvahou hľadať nové cesty.
Peter Fraňo, ktorý patrí k svetovej špičke v horskom behu, si prevzal ocenenie za výnimočné športové zásluhy a reprezentáciu kraja. Ocenenie za celoživotný rozvoj ľudovej kultúry si odniesla Angela Černáková, ktorá 50 rokov vedie Detský folklórny súbor Šťastné detstvo. Držiteľom Ceny predsedu za mimoriadny prínos k zachovaniu baníckeho dedičstva sa stal Branislav Medveď. K jeho najvýznamnejším zásluhám patrí obnova strojovne Potterovho „ohňového“ stroja v Novej Bani.
Ocenenie za unikátne prepojenie vzdelávania a kultúrneho dedičstva si odniesol Pavel Michal, ktorý vedie Základnú školu s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, známu vďaka výučbe sokoliarstva. Zoznam ocenených uzatvára Kristína Homolová Luptáková, spoluzakladateľka občianskeho združenia Akčné rodiny, ktorá si prebrala ocenenie za mimoriadny prínos v oblasti sociálnej inklúzie.
„Hodnoty sa dajú vyhlasovať, ale cnosti sa dajú len žiť. Dnes oceňujeme ľudí, ktorí svojou každodennou prácou dávajú pojmu sociálny štát skutočný obsah - v školstve, sociálnych službách, podnikaní aj ochrane kultúrnej pamäti,“ povedal počas slávnostného odovzdávania Lunter. Cenu predsedu BBSK v podobe umeleckého šperku zhmotnil Ján Sajkala. Ocenenie navrhol tak, aby vyjadrovalo symboliku spolupráce a vitality a laureáti ho mohli používať aj ako osobný šperk na bežné nosenie.