Lunter: Riaditeľka gymnázia v Lučenci nebude pokračovať vo funkcii

Banská Bystrica/Lučenec 6. júna (TASR) - Riaditeľka Gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci nebude v budúcom školskom roku pokračovať vo funkcii. Na tlačovom brífingu to v piatok uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter v reakcii na vyjadrenia Generálnej prokuratúry (GP) SR v súvislosti s tragickou udalosťou v škole v Spišskej Starej Vsi. Podľa záverov prokuratúry došlo pri prestupe žiaka z lučeneckého gymnázia k viacerým nedostatkom.



„Čakali sme na oficiálne závery vyšetrovania, pretože vyšetrovatelia majú prístup aj k zložkám, ku ktorým my, ako zriaďovateľ, nemáme. Správu od generálneho prokurátora si detailne naštudujeme a pokiaľ v nej identifikujeme subjektívne pochybenia konkrétnych ľudí, vyvodíme závery,“ informoval Lunter.



Predseda BBSK skonštatoval, že bezprostredne po tragédii v Spišskej Starej Vsi navštívil lučenecké gymnázium, z ktorého útočník prestupoval. Aj na základe toho, čo sa pri návšteve dozvedel, uviedol, že riaditeľka školy nebude od budúceho školského roka pokračovať vo funkcii. „Sú tu systémové pochybenia, ale aj pochybenia jednotlivých osôb, ktoré mali niektoré informácie, ktoré neposkytovali ďalej,“ povedal Lunter.



Generálna prokuratúra SR zistila v súvislosti s tragickou udalosťou v škole v Spišskej Starej Vsi viaceré nedostatky. Pochybenia zaznamenala pri prestupe útočníka z gymnázia v Lučenci na školu v Spišskej Starej Vsi aj v postupoch úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. V súvislosti s prestupom žiaka malo lučenecké gymnázium predložiť Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi neúplnú dokumentáciu, v ktorej chýbali informácie o negatívnom, agresívnom a inak nevhodnom správaní sa žiaka. Pochybenie školy malo prísť aj pri poskytovaní súčinnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom Krtíši.



Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo 16. januára k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku a zástupkyňu riaditeľky školy. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Súd rozhodol o jeho vzatí do väzby.