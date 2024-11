Lunter sa vo V. Krtíši zaujímal, ako fungujú opatrenia proti šikane

Banská Bystrica 27. novembra (TASR) - Jesenné turné predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondreja Luntera po stredných školách (SŠ) v kraji pokračovalo v stredu v dvoch školách vo Veľkokrtíšskom okrese. Osobne sa chcel presvedčiť, ako v praxi funguje semafor a ďalšie praktické opatrenia, ktorých cieľom je riešenie prejavov šikany.



Ako uviedol, navštívil Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho vo Veľkom Krtíši i Spojenú školu v Modrom Kameni. Učil na hodinách občianskej náuky, počas ktorých sa študenti dozvedeli viac o fungovaní verejnej správy a kompetenciách samosprávnych krajov. "Na začiatku tohto školského roka sme spolu s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD) informovali, že máme plán na riešenie šikany v školách. Predstavili sme takzvaný semafor, a to jasný a konkrétny návod, ako majú školy postupovať v prípadoch šikany," spomenul.



Podľa neho je dôležité, aby nešlo len o formálnu aktivitu, ale aby sa vytváralo prostredie, ktoré umožňuje predchádzať vzniku šikany, ktorú študenti majú možnosť anonymne nahlasovať, prípadne ju vedeli včas podchytiť a zareagovať.



Lunter začiatkom novembra pripomenul, že školstvo je dlhodobo jeho prioritou. BBSK od roku 2017 do škôl v kraji investoval viac ako 84 miliónov eur z eurofondov aj vlastného rozpočtu. "Absolútne kľúčové je, aby vzdelanie bolo dostupné vo všetkých regiónoch, a to nielen odborné, ale i všeobecné. Som presvedčený, že mladí ľudia v našom kraji si jednoducho zaslúžia mať školy 21. storočia - moderné, kvalitné a bezpečné," zdôraznil.