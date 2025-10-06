< sekcia Regióny
Lunter:Projekt testovania katalógu zdravotných výkonov funguje plynulo
Na kontrolnom dni v Detve bol v pondelok aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Autor TASR
Banská Bystrica 6. októbra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je tretí mesiac zapojený do pilotného projektu testovania nového katalógu výkonov pre päť špecializácií. V krajskej pneumologickej ambulancii v Detve testovanie funguje plynulo. V pondelok počas kontrolného dňa to zhodnotil predseda BBSK Ondrej Lunter.
Dodal, že ho však musia aj úspešne dokončiť. „Znamená to, že od apríla budúceho roku reálne musia prejsť platby na špecialistov. Musia tak byť podpísané nové zmluvy podľa tohto katalógu nových výkonov v rámci špecializácií,“ objasnil.
Ako ďalej uviedol, touto zmenou chce kraj dosiahnuť to, že bude poskytovať dostupnejšie služby pre pacientov. Spomenul, že už nebudú musieť dlho čakať na termín tak, ako je to v súčasnosti. „Prevádzkovať takúto ambulanciu, špecializáciu v oblasti pneumológie, znamená vytvárať stratu viac ako 1700 eur mesačne,“ zdôraznil. Pripomenul, že kraj to robí pre to, aby v tom urobil poriadok. Lekárka Jana Makasová z pneumologickej ambulancie v Detve poznamenala, že v súčasnosti pacienti na vyšetrenie čakajú približne tri až štyri mesiace.
Na kontrolnom dni v Detve bol v pondelok aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Pilotný projekt testovania nového katalógu považuje za prelomový míľnik. „Považujem ho za jeden z najdôležitejších posunov k zabezpečeniu prístupu k lepšiemu a dostupnejšiemu zdravotníctvu, a to predovšetkým v našich regiónoch,“ povedal.
Ministerstvo zdravotníctva SR od 1. júla spustilo pilotnú prevádzku nového zoznamu zdravotných výkonov pre prvých päť odborností. Sú to neurológia, vnútorné lekárstvo, geriatria, pneumológia a dermatovenerológia. „Cieľom je vyhodnotiť skutočnú reálnu náročnosť zdravotných výkonov, ako je jeho trvanie, zložitosť a kým je samotný výkon prevádzaný,“ priblížil Šaško. Katalóg výkonov by mal v budúcnosti priniesť najmä zvýšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti v regiónoch a zníženie čakacích lehôt.
