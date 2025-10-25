< sekcia Regióny
LÚPEŽ NA ČERPACEJ STANICI: Polícia vyšetruje incident v Rajci
Autor TASR
Rajec 25. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti lúpežného prepadnutia, ku ktorému došlo v piatok (24. 10.) večer na čerpacej stanici v Rajci v okrese Žilina. Pre TASR to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„V tejto chvíli nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie, nakoľko by mohlo dôjsť k zmareniu alebo ovplyvneniu vyšetrovania,“ uviedla Kocková.
