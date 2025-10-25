Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. október 2025Meniny má Aurel
< sekcia Regióny

LÚPEŽ NA ČERPACEJ STANICI: Polícia vyšetruje incident v Rajci

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V tejto chvíli nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie, nakoľko by mohlo dôjsť k zmareniu alebo ovplyvneniu vyšetrovania, uviedla polícia.

Autor TASR
Rajec 25. októbra (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti lúpežného prepadnutia, ku ktorému došlo v piatok (24. 10.) večer na čerpacej stanici v Rajci v okrese Žilina. Pre TASR to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

„V tejto chvíli nie je možné poskytnúť žiadne bližšie informácie, nakoľko by mohlo dôjsť k zmareniu alebo ovplyvneniu vyšetrovania,“ uviedla Kocková.


.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť