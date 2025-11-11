Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
LÚPEŽ V GALANTE: Na stanici sa pokúsil okradnúť cestujúceho

Autor TASR
Galanta 11. novembra (TASR) - Obvineniu zo zločinu lúpeže čelí 31-ročný muž, ktorý sa pokúsil v závere uplynulého týždňa na železničnej stanici v Galante okradnúť cestujúceho. Stíhaný je vo väzbe. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Incident sa stal v nočných hodinách. Obvinený mal najskôr cestujúceho fyzicky napadnúť so snahou získať jeho mobilný telefón. „Poškodený sa však nevzdal a svoj mobil si ubránil. Páchateľ pokračoval v agresívnom správaní a pokúsil sa zmocniť aj tašky poškodeného, našťastie neúspešne,“ doplnila polícia.

Poškodený utrpel ľahké zranenia. Prišlo aj k poškodeniu mobilu. Len o pár hodín po incidente podozrivého mestskí policajti spozorovali, zadržali a odovzdali hliadke Policajného zboru. Hrozí mu trest odňatia slobody v trvaní tri až osem rokov.
