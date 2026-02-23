< sekcia Regióny
Lúpež v Prešove: Na ženu zaútočil a zmocnil sa jej peňaženky
Napadnutá Prešovčanka pri lúpeži neutrpela zranenia, ktoré by si vyžiadali liečenie.
Autor TASR
Prešov 23. februára (TASR) - Polícia objasnila lúpežné prepadnutie 29-ročnej ženy, ku ktorému došlo v piatok (20. 2.) na Okružnej ulici v Prešove. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Páchateľ pristúpil zozadu k žene, buchol ju do chrbta, žena následkom toho spadla na zem a muž jej začal ťahať kabelu prehodenú cez plece. Podarilo sa mu zmocniť peňaženky a utiekol s ňou preč. Napadnutá Prešovčanka pri lúpeži neutrpela zranenia, ktoré by si vyžiadali liečenie, v peňaženke mala hotovosť a rôzne osobné doklady,“ uviedla Ligdayová.
O niekoľko hodín neskôr sa prešovskej kriminálke podarilo stotožniť a vypátrať podozrivého muža. Podľa Ligdayovej išlo o 32-ročného Košičana, ktorého policajti umiestnili do cely policajného zaistenia.
„Okresný vyšetrovateľ po vykonaní potrebných úkonov so zadržaným ho obvinil zo zločinu lúpeže a následne naňho spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Obvinenému mužovi v prípade preukázania viny hrozí podľa zákona trest odňatia slobody na tri až osem rokov,“ dodala Ligdayová.
